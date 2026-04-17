Gobierno activa inteligencia militar por amenazas contra Iván Cepeda: hay cooperación con EE. UU.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que la noche de este viernes 17 de abril se instalará una junta de inteligencia conjunta extraordinaria. El objetivo de esta instancia es coordinar las medidas de seguridad para los aspirantes que participarán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programadas para el próximo domingo 31 de mayo.

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“Con la cúpula militar y policial, y también con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), activamos una junta de inteligencia conjunta extraordinaria que se desarrollará esta noche, enfocada específicamente en lo que hemos conocido a través de las redes sociales”, señaló el jefe de la cartera de Defensa en medio de una rueda de prensa.

Asimismo, el funcionario confirmó que se ha establecido contacto con autoridades de Estados Unidos para recibir información sobre las amenazas reportadas. Sánchez enfatizó que las capacidades de la fuerza pública se desplegarán para garantizar la integridad de los aspirantes en la contienda.

Reacción del candidato ante posibles amenazas

La decisión del ministro se produce tras la difusión de información sobre un posible atentado contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Durante la mañana de este viernes, el aspirante se refirió a la situación y confirmó que ha recibido reportes previos sobre intentos contra su vida en meses anteriores.

ACERCA DEL PLAN PARA ACABAR CON MI VIDA QUE CONOCE LA CIA pic.twitter.com/LsdjpP1HXD — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 17, 2026

“He recibido en distintas oportunidades informaciones sobre intentos para atentar contra mi vida. No he hecho de eso ningún escándalo, puesto que no quiero sembrar alarma en la opinión pública”, manifestó Cepeda.

Sin embargo, el candidato calificó los hechos recientes como graves, por lo que solicitó a las autoridades un informe detallado sobre la situación.

Pese al escenario, el aspirante fue enfático al declarar: “Bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral. Llamo a la ciudadanía que va a votar por mí a que no cedamos ante las fuerzas que quieren acabar con el proceso de cambio en Colombia”.

Pronunciamiento de la Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en referirse a los datos sobre el presunto plan contra Cepeda. El mandatario comunicó que la información ya fue compartida con organismos internacionales para su verificación y neutralización.

Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano.



Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres.… https://t.co/EbiKmfq5MH — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2026

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda. Las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, expresó el presidente a través de sus canales oficiales.

El mandatario agradeció el apoyo del gobierno estadounidense para garantizar el desarrollo de unas elecciones libres en el país. Con esta activación de los protocolos de inteligencia, el Gobierno busca mitigar los riesgos de violencia política antes de la apertura de las urnas en el mes de mayo.