“No hay que temer”: Gustavo Petro habló sobre las denuncias de amenazas contra candidatos presidenciales

El próximo 31 de mayo se realizará en el país la primera vuelta presidencial, en la que los ciudadanos elegirán en las urnas el reemplazo del presidente Gustavo Petro, quien termina su periodo en la Casa de Nariño el 7 de agosto.
Sin embargo, el clima previo a esa primera vuelta se ha teñido de recientes amenazas a candidatos presidenciales. Fue el caso de Paloma Valencia e Iván Cepeda, este último sobre el que advirtió el mandatario colombiano.
Y sobre ese panorama que enciende las alarmas, el jefe de Estado se pronunció desde España, donde avanza en una agenda internacional; desde Barcelona expresó: “El Gobierno colombiano protege a todos los candidatos. Con nosotros no hubiera muerto Luis Carlos Galán, ni Jaime Pardo Leal, ni Bernardo Jaramillo Ossa, ni Carlos Pizarro, a cuya nieta abracé hoy, ni hubieran atentado contra Antonio Navarro Wolff, ni hubieran atentado contra mí en Cúcuta en el 2018. Les mostré el vídeo grabado al interior del carro donde iba, al cual disparaban en el año 2018 en Cúcuta. Así que Washington no tiene que recordarnos nada, ya lo sabemos. Le dije a Uribe que mi deber mayor es proteger a mi oposición y he cumplido”.
“El asesinato del senador Uribe no se produjo por mis palabras contradiciendo sus opiniones de oposición; mis palabras solo son parte del diálogo democrático que implica el principio de contradicción. Al senador Uribe Turbay lo asesinaron por otras razones que la justicia analiza con independencia de mí, y que van señalando que el secretario de Estado de Estados Unidos se equivocó, por prejuicios ideológicos, al asignarme alguna responsabilidad”, afirmó el presidente.
Además, manifestó, por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X: “Las amenazas actuales que nos llegan a todos los que tenemos alguna responsabilidad pública hacen parte de la necesidad de crear un clima de miedo para que la ultraderecha gane cuando el pueblo quiere es que sus derechos se garanticen de manera real”.
“No hay que temer; el Estado protege a todos los candidatos y la población colombiana votará libremente de acuerdo a sus sentimientos, a su historia y a sus sueños de vivir mejor”, recalcó el mandatario.
Frente al caso de Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje revelando detalles del supuesto plan del ELN para atentar contra la candidata presidencial.
“Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De interlocutores del ELN recibo esta información: los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta. Nota: La Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”.
Y finalmente, sobre el presunto plan contra Cepeda, reveló detalles el presidente Petro: “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano. Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”.
“Recordar el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el Estado para matar, la muerte para buscar votos”, insistió el jefe de Estado.