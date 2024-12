Caso Koldo: El escándalo de corrupción en España que sacude al gobierno de Pedro Sánchez, ¿tiene algo que ver con Colombia?

Todo ello se recoge en los anexos incluidos en el escrito, recogido por Europa Press, que su defensa remitió este miércoles al Tribunal Supremo, y que vendrían a corroborar sus afirmaciones y a demostrar que está dispuesto a colaborar con la Justicia, c omo así defendió tras su salida de la cárcel y en su declaración ante el juez del ‘caso Koldo’.

| Foto: Europa Press via Getty Images

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, pronuncia su discurso durante el III Congreso Bienal Iberoamericano de Presidentes de Empresas y Familias Empresarias en Madrid el 01 de octubre de 2019 en Madrid, España. | Foto: Europa Press via Getty Images

Con todo, ha sostenido que “nadie firma un contrato de alquiler con opción a compra (…) de un inmueble que vale dos millones de euros correspondientes a un alquiler en el que no está, en el que no lo paga y en el que no habita”.