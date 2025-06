Milei estalla contra Pedro Sánchez y lo llama “bandido local” mientras es aplaudido por una multitud, “¡muerte al socialismo!”

El sábado Milei se vio también con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien no ha intervenido en el acto de Vistalegre, de marcado carácter económico, con presencia de economistas como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo. Las entradas para asistir al evento costaban entre 150 y 7.500 euros y el recinto ha estado a mitad de su aforo.

“El ajuste tenía que ser hecho por el parásito, tenía que caer sobre el sector público” , argumentó antes de comparar las cifras de diciembre 2024 con el mismo período de 2023: “No sólo no hubo caída del PBI sino que subió 6 por ciento”.

“Decían que yo no me iba a animar a abrir el cepo en un año electoral, la basura mediática y los corruptos de los periodistas expandían noticias inmundas. No odiamos suficiente a los periodistas”, dijo.