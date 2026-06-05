Abelardo de la Espriella sigue sumando apoyos internacionales de varios líderes. Esta vez lo felicitó el líder opositor español Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) el principal movimiento que le hace frente al presidente Pedro Sánchez.

“Muchas gracias, respetado Alberto Núñez Feijóo. La victoria del 31 de mayo fue maravillosa, pero seguimos enfrentando una lucha en contra de los enemigos de la democracia. El presidente Petro y su candidato Iván Cepeda decidieron desconocer el voto popular e iniciar un proceso de fraude y caos. Siguen el modelo de Nicolás Maduro en Venezuela. El acompañamiento de la comunidad internacional es vital para que la voluntad popular sea respetada”, pidió De la Espriella.

El mensaje que envió Núñez tras la primera vuelta fue: “Mis felicitaciones a Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las presidenciales. Le deseo éxito en la segunda vuelta”, dijo el líder español.

A De la Espriella también lo han felicitado el presidente Javier Milei de Argentina, de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros.