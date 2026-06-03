Advierten por qué el apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella genera tanto revuelo en Colombia: “Están muy asustados”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al anunciar su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta, en la que se enfrentará a Iván Cepeda.

El magnate, que hasta el momento no había dicho nada sobre las elecciones en Colombia, no dudó en dejar en claro que le gustaría que ganara el llamado Tigre.

Esto ha generado mucho revuelo en Colombia y varios sectores se han mostrado en contra, asegurando que es una intervención en la política de otro país. Jerome Sanabria, vocera de No con mi Ahorro, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y advirtió por qué lo dicho por Trump ha generado tanto “susto”.

El presidente Donald Trump en la conmemoración del Día Nacional de los Caídos en Guerras. Foto: AP Photo/Alex Brandon

“Me parece espectacular y maravilloso, celebro ese apoyo porque hoy en Colombia no es que estemos debatiéndonos entre algunas ideas políticas, sino sobre el futuro de la democracia o caer en el autoritarismo socialista de Iván Cepeda”, comentó.

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La joven recordó que el jefe de Estado norteamericano tiene una idea similar a la de De la Espriella, principalmente en lo relacionado con la defensa de la democracia y de los países.

Por todo esto, destacó que se trata de un “gran respaldo” no solo para el candidato, sino para todo Colombia. En ese sentido, destacó el tema de las extradiciones de las que ha hablado el reconocido jurista.

Acto seguido, Sanabria se refirió a todo el revuelo que esto ha generado en varios sectores políticos y sociales. “Creo que los que están muy asustados con este respaldo de Trump es porque algo temen”, dijo.

“Y algo temen porque básicamente les da miedo que llegue el Gobierno de Estados Unidos a investigarlos, meterlos en la lista Clinton y que les toque por fin enfrentarse a la justicia”, complementó.

Abelardo de la Espriella. Foto: Semana

Por otra parte, Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, afirmó que se trata de otro “intervencionismo” más que está teniendo Trump desde que llegó a la Casa Blanca, tal y como también sucede con otras orillas.

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Por ello, apuntó que este tipo de cosas se deberían rechazar por parte de los países, ya que cada uno tiene su autonomía. “Es parte de la cultura que deberíamos transformar”, expresó.

Además, según dijo, muchas veces estos pronunciamientos del magnate llegan con amenazas relacionadas con la financiación. “Cómo así este servilismo de que tiene que venir él a intervenir. (…) Eso no está bien y se puede rechazar”, aseveró.

De igual manera, Sánchez habló del clientelismo que se está viendo en las elecciones y destacó que lo principal siempre tiene que ser la lucha contra la corrupción, dejando de lado a los clanes políticos que no le hacen bien al país.

“Está bien esa lucha contra esos clanes que llevan tantos años y que le hacen daño a la política. (…) El asunto es que todo lo que hay debajo de la mesa, todo lo que se oculta, son esas estructuras que están celebrando porque sienten que retornan al poder”, agregó.