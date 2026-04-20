Sergio Fajardo presentó en la Registraduría un comité para frenar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno

El candidato presidencial, Sergio Fajardo, oficializó la inscripción de un comité promotor que busca blindar la Constitución de 1991 frente a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.

Sergio Fajardo arremete contra Gustavo Petro: “Ha concebido la presidencia como una extensión de su personalidad y de sus fobias”

Fajardo advirtió que el país atraviesa uno de sus momentos más críticos y que la solución no es “desbaratar” la carta política, sino cumplirla.

Desde las afueras de la Registraduría, Fajardo fue tajante al señalar que el actual mandato se perfila como el más difícil de la historia reciente de Colombia. Para el líder de la coalición Centro Esperanza, la intención de Petro de reformar la Constitución es una respuesta a la polarización y la violencia verbal que el mismo Gobierno ha fomentado.

“En oposición a la polarización, al daño y al miedo que van creciendo, nosotros queremos apelar a las raíces de esta Colombia: la Constitución del 91”, afirmó.

Choque entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo: “Fraude para el presidente es la derrota de su candidato”

Sergio Fajardo, candidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El comité, que iniciará de inmediato la recolección de firmas en las calles, busca movilizar a la ciudadanía bajo la premisa de que la actual carta magna ya contiene los mecanismos de reforma necesarios, sin necesidad de saltos al vacío. Fajardo criticó que se pretenda convocar a una constituyente para “revisar lo que nos une” cuando aún existen derechos y desarrollos legales que no se han ejecutado plenamente.

“Cuidar la Constitución es cuidar la comunidad”, sentenció el político, haciendo un llamado urgente a salir de la pasividad. La movilización de Fajardo representa el primer gran bloque de resistencia civil y jurídica contra la narrativa de cambio radical del Ejecutivo, planteando un pulso directo en las plazas públicas.

¿Nueva estrategia de campaña? Sergio Fajardo propone referendo para blindar la Constitución

Bogotá. Febrero 26 de 2026. En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el procurador Gregorio Eljach realizó la instalación de la jornada Colombia se Viste de Paz Electoral, una estrategia en la que participarán miles de funcionarios, organizaciones del sector productivo y de la sociedad civil para blindar el proceso electoral. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Mientras el petrismo insiste en que el pueblo requiere un nuevo orden, Fajardo apuesta por ratificar el pacto de hace tres décadas como el único camino para la estabilidad.