Sergio Fajardo presentó en la Registraduría un comité para frenar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno

El candidato presidencial, Sergio Fajardo, oficializó la inscripción de un comité promotor que busca blindar la Constitución de 1991 frente a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
Fajardo advirtió que el país atraviesa uno de sus momentos más críticos y que la solución no es “desbaratar” la carta política, sino cumplirla.
La Constitución del 91 no se toca. pic.twitter.com/u9wXgd3IsD— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 20, 2026
Desde las afueras de la Registraduría, Fajardo fue tajante al señalar que el actual mandato se perfila como el más difícil de la historia reciente de Colombia. Para el líder de la coalición Centro Esperanza, la intención de Petro de reformar la Constitución es una respuesta a la polarización y la violencia verbal que el mismo Gobierno ha fomentado.
“En oposición a la polarización, al daño y al miedo que van creciendo, nosotros queremos apelar a las raíces de esta Colombia: la Constitución del 91”, afirmó.
El comité, que iniciará de inmediato la recolección de firmas en las calles, busca movilizar a la ciudadanía bajo la premisa de que la actual carta magna ya contiene los mecanismos de reforma necesarios, sin necesidad de saltos al vacío. Fajardo criticó que se pretenda convocar a una constituyente para “revisar lo que nos une” cuando aún existen derechos y desarrollos legales que no se han ejecutado plenamente.
“Cuidar la Constitución es cuidar la comunidad”, sentenció el político, haciendo un llamado urgente a salir de la pasividad. La movilización de Fajardo representa el primer gran bloque de resistencia civil y jurídica contra la narrativa de cambio radical del Ejecutivo, planteando un pulso directo en las plazas públicas.
Mientras el petrismo insiste en que el pueblo requiere un nuevo orden, Fajardo apuesta por ratificar el pacto de hace tres décadas como el único camino para la estabilidad.