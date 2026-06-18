“Es una trama electoral”: Álvaro Uribe Vélez estalla tras llamado a indagatoria y arremete contra Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó la noche de este jueves 18 de junio al llamado a indagatoria que le realizó una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en la conformación de grupos paramilitares y otros hechos ocurridos durante su administración como gobernador de Antioquia.

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Durante una transmisión del programa Los cuchos, emitida a través de su cuenta de YouTube, el exmandatario aseguró que la decisión tiene motivaciones políticas y electorales.

“Por supuesto, esto ocurre a pocas horas de elecciones. Es una trama electoral”, afirmó Uribe al referirse al proceso que también lo vincula con las masacres de La Granja y El Aro, así como con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

En su intervención, cuestionó la reacción del presidente Gustavo Petro, quien lo invitó a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Hay que ver el gozo de Petro. Estaba feliz. Me dice hermano Uribe. ¿Se acuerda Chávez cómo le decía? Hermano Uribe... Esto es mucho cinismo. No respetan la Presidencia”, sostuvo.

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Uribe fue más allá y aseguró que Petro no actúa con la dignidad que exige el cargo. “Lo debieron haber sacado hace mucho rato, porque no tiene siquiera respeto por su investidura de presidente”, señaló durante la transmisión.

El exjefe de Estado también insistió en que es víctima de una persecución judicial y afirmó que en los procesos adelantados en su contra se han presentado irregularidades.

“Esta persecución judicial contra mí ha tenido mentiras evidentes de la Fiscalía, que las ha recogido una juez de la República”, manifestó.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por la decisión de la Fiscalía de citarlo a indagatoria, una medida que ha reavivado el debate político y judicial a pocos días de que los colombianos regresen a las urnas para elegir al próximo presidente del país.