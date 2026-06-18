Gustavo Petro publicó fuerte mensaje que agitó las redes sociales: “Que amenace lo que quiera”

Este jueves 18 de junio, el presidente Gustavo Petro publicó nuevamente un mensaje en su cuenta personal de X que generó una ola de reacciones en las plataformas digitales.

En esta ocasión, el jefe de Estado se refirió a una serie de acciones legales anunciadas en su contra en medio de la crisis del sistema de salud que está atravesando el país. Medidas que liderará el exgerente de Coosalud.

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“Que amenace lo que quiera. Se han entregado ya a la fiscalía, cuentas, transacciones, protagonista, socios. Ya sabemos que el dinero del préstamo del Sudameris se fue al exterior y a dónde”, afirmó el mandatario colombiano.

Agregó: “Ya sabemos que uno de los socios del exgerente de Coosalud tiene 5 billones de pesos en el exterior, producto de la venta de 35 billones de pesos a la EPS quienes pagan con dinero público, con sobrecostos de precios del 40 %”.

Ese no es el único mensaje publicado por Petro este jueves; en otro, habló sobre una de las banderas de su Gobierno: el aumento del salario mínimo.

“Los principales economistas del mundo reconocen que la política económica de mi Gobierno rompió ideas incorrectas de la política económica dominante en el mundo. Demostré que el alza de salarios reales no produce necesariamente el alza de precios. Demostré que el alza real de salarios, en economías con alta informalidad, se convierte en un multiplicador de los ingresos de la economía popular”, expresó el mandatario.

Además, Petro señaló: “Demostré que al subir de manera sustancial el salario mínimo real redujimos sustancialmente la pobreza. Al final de mi Gobierno saldrán 7,5 millones de personas de la pobreza; demostramos que hay relación entre el alza salarial de la fuerza trabajadora y la reducción de la pobreza y la extrema pobreza de la población no asalariada, rural y urbana”.

De igual modo, insistió: “La base de una alianza política en la economía que interactúa entre alza real salarial, alza de ingresos de la economía informal, la interacción vía incremento del consumo de alimentos y reducción del hambre eleva los ingresos del campesinado y baja su pobreza”.

Y avanzó: “Hay que tener cuidado de que el beneficio del alza salarial no se vuelva importaciones, sino que sea un multiplicador de la riqueza social de una nación. La condición de un alza salarial para que no produzca inflación es la keynesiana, debe haber capacidad productiva instalada”.

El mandatario reafirmó: “En Colombia esta capacidad productiva instalada está: en la tierra fértil sin uso, bajo la propiedad terrateniente, y la inmensa fuerza de trabajo de baja productividad en la economía informal que puede ser dotada de crédito, asociatividad y educación”.

Finalmente, expresó: “Demostramos que el desestimulo de la economía basada en petróleo y carbón trae crecimiento de los puestos de trabajo porque se reanima la economía real industrial y agraria, en más puestos de trabajo que el petróleo o el carbón”.

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