El senador Paulino Riascos cerró su paso por el Congreso de la República cuestionando al partido Pacto Histórico y el respaldo que dio la administración de Gustavo Petro a las comunidades afro del país. El congresista advirtió que su vida está en riesgo.

“Dicen que no me han matado en el Cauca esperando que pasen las elecciones para no mancharle a Cepeda la campaña. Ya me tienen programado para matarme simplemente porque no les voy a votar y no les voy a ayudar. Perdí a mi pueblo y a mi familia por no haber creído en este cambio”, expresó Riascos.

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Riascos cuestionó el escaso apoyo económico que recibieron las comunidades negras del país, en comparación con los fondos que se giraron a las comunidades indígenas, para los proyectos enfocados en su desarrollo.

“Habían cosas que me pasaron en el Pacto que nunca las voy a decir, se las contaré a mis hijos en el oído, pero hay cosas que el pueblo negro tiene que saber”, expresó el congresista.

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Según su relato, cuando Gustavo Bolívar era director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), visitó junto a él Floridablanca en un evento en el que, como senador afro, le pidió inversión para los pueblos negros.

“Gustavo Bolívar me dijo: ‘Tengo orientación del presidente de la República que toda la plata del DPS es para los indígenas’. ¿Cómo no me va a doler a mí“, aseguró el senador.

Riascos también afirmó que “hoy Francia debería ser la presidenta de este país o una candidata con poder de competitividad y la destruyeron. Destruyeron al único senador negro que llegó ahí con partido político. Yo me gané una curul en el Pacto Histórico y a mí el Pacto Histórico no me dio nada”. El senador señaló que, si bien tiene diferencias con Márquez, cuestiona el