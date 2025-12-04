Senador petrista rompió en llanto de la decepción por la promesa incumplida del Gobierno Petro: este fue el motivo

Una impactante situación se registró en plena transmisión en vivo de una entrevista que hizo SEMANA, este jueves 4 de diciembre, con el senador, quien formó parte de la coalición del Pacto Histórico, Paulino Riascos.

Diálogo con el congresista que se enfocó en un hecho de corrupción que se registró en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Los hechos quedaron en evidencia en la audiencia de imputación de cargos contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, por esos actos de corrupción.

Ya que, en una declaración que se puso de conocimiento en esa diligencia, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, detalló cómo se negó la construcción de muros de contención para evitar que una escuela, en el departamento del Cauca, tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, fuera arrasada por un río que lleva años socavando el terreno y amenazando con desplazar a una comunidad indígena.

“Recuerdo una solicitud que había, una necesidad real en un territorio, de unas comunidades afro. Me ordenaron suspender cualquier avance de unos muros que se requerían para contener una escuela que se la llevaba el río; hasta allá eran las órdenes, una solicitud transparente que había hecho un senador”, expresó López con la Fiscalía.

Precisamente ese hecho hizo que el senador Riascos rompiera en llanto en la entrevista con SEMANA, al reconocer la vergüenza que siente por las promesas incumplidas del Gobierno Petro, para atender a la población más necesitada.

“Yo tengo que decir la verdad, porque para entendimiento tiene que estar la verdad. Yo fui con el orgullo de ser parte de un Gobierno que prometió un cambio para mi país, al que yo apoyé”, dijo el senador Paulino Riascos.

Ante el drama por el que atraviesan los estudiantes de la escuela del Cauca, víctimas de la corrupción en la UNGRD, agregó: “Bueno, yo digo Dios, o sea, me disculpan, yo este tema para mí ya estaba cerrado. Dios perdone a las personas que de pronto influyeron en su momento en eso; ahí está, yo no fui a buscar que me dieran un contrato, yo simplemente fui a poner en conocimiento a un Gobierno que yo elegí, que mi pueblo le puso los votos para con esa esperanza de cambio, poder ver corregida una situación de estas”.

Senador Paulino Riascos rompió en llanto en entrevista con SEMANA | Foto: Pantallazo a entrevista de SEMANA con Paulino Riascos del 4 de diciembre de 2025

“Vuelvo y repito, para mí el tema era cerrado porque yo, bueno, me enteré en su momento por ustedes; como les digo, no quería volver a revivir este momento, me pidieron la entrevista, la estoy dando, pero para mí es doloroso ese episodio frente a no valorar una posibilidad real de corregirle una situación a mi pueblo, a los hermanos, doloroso que esos corazones hayan existido allí en ese momento y miren las consecuencias; es lo que tengo para decir, pero no, no es grato para mí volver a este momento”, puntualizó.