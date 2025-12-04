Suscribirse

“Siempre en ascenso”: Gustavo Petro saca pecho porque su aprobación en las encuestas va en alza y explica las razones

Pese a los escándalos que sacuden al Gobierno, su favorabilidad ha repuntado en los últimos meses.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 11:42 a. m.
El presidente Gustavo Petro se ha encargado de dividir a la izquierda, que llegará a las elecciones de 2026 con varias fisuras.
El presidente Gustavo Petro habla de su favorabilidad. | Foto: Ovidio GonzAlez-PRESIDENCIA

Si de algo saca pecho el presidente Gustavo Petro es que en casi todos los sondeos de opinión conocidos en los últimos meses navega entre el 25 % y el 40 %.

En la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la aprobación del jefe de Estado fue del 41,5 %, un número favorable para su Gobierno, pese a los escándalos que han sacudido al jefe de Estado y que le han generado ruido y un desgaste a la administración.

“En la simplificación 41,5 % se puede poner 41 o 42; la encuesta Celac dio 44 %. Lo importante es la tendencia. Siempre en ascenso. Mi favorabilidad va en ascenso porque los programas avanzan y porque el pueblo reacciona en defensa de sus intereses”, escribió el presidente en sus redes sociales en la mañana de este jueves, 4 de diciembre.

Esa cifra le ha permitido a la izquierda insistir en que tienen el porcentaje de favorabilidad suficiente para que su proyecto político pueda ser decisivo en una eventual segunda vuelta a la presidencia.

El ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: Colprensa.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha aprovechado la favorabilidad del presidente para decir que él no está muerto, pese a que todos sus opositores políticos así lo quisieran.

“Muchos piensan que hoy Benedetti está acabado. Y todo lo contrario: hoy está contento y feliz porque las cifras para Petro son espectaculares. Primero, el Centro Nacional de Consultoría dice que el 41 % de los colombianos lo aprueban después de casi tres años y medio de Gobierno. Espectacular”, afirmó.

Y siguió: “La economía crece 3,6 del PIB, el dólar sigue a la baja como la oposición en Colombia, 111 billones de pesos en lo que tiene que ver con el sector financiero de crédito, en los bancos, los ricos 9,6 billones de pesos de ganancias. Hasta los pobres hoy ganan más, no como los ricos, pero ganan más por su trabajo”.

Gustavo Petro X
Gustavo Petro X | Foto: Presidencia / Adobe Stock

Ante ese escenario, Armando Benedetti fue más allá, pensó en 2026 y les envió un mensaje a los colombianos: “Tú verás si vas a apoyar la muerte o la vida”, afirmó.

Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: JUAN DIEGO CANO

La izquierda celebra con esta cifra. El propio exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar ha grabado varios videos donde analiza la importancia de sostener una favorabilidad del 40 % en el cierre de una administración y lo importante que puede ser de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

A juicio de varios analistas políticos, el teflón de Gustavo Petro siempre ha sido grande. De hecho, en su campaña presidencial de 2022, los escándalos en su contra no lesionaron su favorabilidad ante sus electores.

