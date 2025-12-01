Suscribirse

La Registraduría, con una alta favorabilidad entre los colombianos de cara a las elecciones de 2026

El registrador Hernán Penagos se ha caracterizado por su independencia.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 12:28 p. m.
Hernán Penagos Fachada Registraduria General del Estado Civil
Hernán Penagos / Fachada Registraduría General del Estado Civil | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad encargada de realizar las elecciones legislativas y presidenciales en el 2026, goza de buena credibilidad entre los colombianos, según la más reciente encuesta de Invamer.

Ante la pregunta tiene usted una opinión favorable o desfavorable de la Registraduría, el 67.7% de los más de 3.800 encuestados respondió que es favorable, mientras que el 23.4% la considera desfavorable. El 8.9% no sabe no responde.

La Registraduría aparece como la tercera institución con mayor favorabilidad, teniendo en cuenta que en primer y segundo lugar los colombianos consultados hablaron de las Fuerzas Militares y la Iglesia Católica.

La buena imagen de la entidad electoral obedece a que el registrador Hernán Penagos ha sido un funcionario independiente y franco.

En varios escenarios, él ha salido a recordarle al Gobierno nacional que sus decisiones no dependen de la Casa de Nariño, como cuando decidió que Thomas Greg & Sons adelantaría la logística del 2026, pese a todas las advertencias y llamados de atención de Petro.

El pasado 17 de junio, contra todo pronóstico, el registrador Penagos le puso un palo en la rueda al controvertido decretazo con el que el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pretendía convocar a una consulta popular el pasado 7 de agosto.

El alto funcionario dijo que más allá del choque de trenes que podría presentarse entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, “logísticamente no era posible realizar una consulta popular en menos de dos meses”. Y no se hizo.

Gustavo PetroPacto históricoRegistraduría Hernán Penagos

