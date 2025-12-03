Suscribirse

Nación

Así extorsionaban a congresistas en la UNGRD: “Si no votan, no hay muros para salvar una escuela que se la iba a llevar un río”

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le dijo a la Fiscalía que las solicitudes “cerraban las puertas” a congresistas que no apoyaban al Gobierno.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 10:38 p. m.
Colegios de Zaragoza y el Resguardo Indígena Belén de Iguana, afectados con la corrupción en la UNGRD.
Colegios de Zaragoza y el Resguardo Indígena Belén de Iguana, afectados con la corrupción en la UNGRD | Foto: Suministrada (API)

Durante la imputación de cargos en contra de los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, la Fiscalía entregó detalles con los elementos de prueba en contra de los dos alfiles del presidente Gustavo Petro.

Entre las evidencias que fueron expuestas durante la solicitud de medida de aseguramiento, de detención domiciliaria para Velasco y Bonilla, la fiscal a cargo del proceso reveló apartes de la declaración que entregó Olmedo López en la Fiscalía y donde advierte el nivel de descaro para presionar a congresistas que se negaban a apoyar las reformas del Gobierno.

En las declaraciones que entregó Olmedo López se advierte que la orden impartida, supuestamente, por el Ministerio del Interior, con Luis Fernando Velasco a la cabeza, era cerrar las puertas a los congresistas que no votaban las iniciativas del Gobierno en el Legislativo, una forma de obligarlos a acompañar al Ejecutivo.

Pues hágalo con puestos, ¿los van a comprar? Cómprelos con puestos… Había que cerrarle las puertas. Esa era la orden: cerrar las puertas. Que se iban y hacían peticiones; si pedían citas, no había citas”, dijo Olmedo López.

El nivel de descaro era tal que hasta negaban la construcción de muros de contención para evitar que una escuela, en el departamento de Cauca, tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, se la llevara un río que lleva años socavando el terreno y amenazando con desplazar una comunidad indígena.

Contexto: Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, se fue de frente contra la Fiscalía General por el caso de la UNGRD

“Recuerdo una solicitud que había una necesidad real en un territorio, de unas comunidades afro. Me ordenaron suspender cualquier avance de unos muros que se requerían para contener una escuela que se la llevaba el río; hasta allá eran las órdenes, una solicitud transparente que había hecho un senador”, señala la declaración de Olmedo López con la Fiscalía.

Las solicitudes, reconoce Olmedo López, las hizo con transparencia el senador del Pacto Histórico Paulino Riascos, y tenían como propósito salvar la escuela en la que recibían clase niños indígenas y afrodescendientes, amenazada por un río que socavaba el terreno.

Colegios de Zaragoza y el Resguardo Indígena Belén de Iguana, afectados con la corrupción en la UNGRD.
Colegios de Zaragoza y el Resguardo Indígena Belén de Iguana, afectados con la corrupción en la UNGRD. | Foto: Suministrada (API)

El colegio, finalmente, fue declarado en pérdida total y las comunidades tuvieron que desplazarse para improvisar algunos salones con tejas de zinc y lo que quedaba de los escritorios, sin paredes y las condiciones mínimas para recibir clase.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Costco demanda a la administración Trump: esto fue lo que llevó a la minorista a acudir a la justicia de EE. UU.

2. Sara Uribe soltó inesperado comentario con el que habría salpicado a Fredy Guarín: “Le creí todas las mentiras”

3. Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz, luego de haber eliminado a Unión Berlín en la Copa de Alemania

4. Las camisetas más valiosas de los mundiales de fútbol: algunas superan los 9 millones de dólares

5. Sara Corrales reveló el sexo de su bebé con una extraordinaria celebración: así fue el emotivo momento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

UNGRDCongresistasEscuela

Noticias Destacadas

Joven asesinado en atraco en Usaquén.

Menor que asesinó a un joven en el norte de Bogotá en medio de un atraco, aceptó cargos

Redacción Semana
Atentado contra funcionario del Supernotariado de Soacha

Coordinador jurídico de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soacha sufrió intento de asesinato cerca de estación de TransMilenio

Redacción Semana
Este siniestro vial se registró en horas de la tarde de este miércoles, 3 de diciembre

Trágico accidente múltiple en Buenaventura: uno de los vehículos quedó atrapado debajo de un tractocamión. Una menor murió y hay varios heridos

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.