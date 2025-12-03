Así extorsionaban a congresistas en la UNGRD: “Si no votan, no hay muros para salvar una escuela que se la iba a llevar un río”

Durante la imputación de cargos en contra de los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, la Fiscalía entregó detalles con los elementos de prueba en contra de los dos alfiles del presidente Gustavo Petro.

Entre las evidencias que fueron expuestas durante la solicitud de medida de aseguramiento, de detención domiciliaria para Velasco y Bonilla, la fiscal a cargo del proceso reveló apartes de la declaración que entregó Olmedo López en la Fiscalía y donde advierte el nivel de descaro para presionar a congresistas que se negaban a apoyar las reformas del Gobierno.

“Si no votan…, no hay muros para salvar la escuela del río”: Fiscalía reveló cómo eran “extorsionados” congresistas para aprobar proyectos del Gobierno, incluso poniendo en riesgo la educación y la protección de los niños. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/PETJ1iWKIy — Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2025

En las declaraciones que entregó Olmedo López se advierte que la orden impartida, supuestamente, por el Ministerio del Interior, con Luis Fernando Velasco a la cabeza, era cerrar las puertas a los congresistas que no votaban las iniciativas del Gobierno en el Legislativo, una forma de obligarlos a acompañar al Ejecutivo.

“Pues hágalo con puestos, ¿los van a comprar? Cómprelos con puestos… Había que cerrarle las puertas. Esa era la orden: cerrar las puertas. Que se iban y hacían peticiones; si pedían citas, no había citas”, dijo Olmedo López.

El nivel de descaro era tal que hasta negaban la construcción de muros de contención para evitar que una escuela, en el departamento de Cauca, tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, se la llevara un río que lleva años socavando el terreno y amenazando con desplazar una comunidad indígena.

“Recuerdo una solicitud que había una necesidad real en un territorio, de unas comunidades afro. Me ordenaron suspender cualquier avance de unos muros que se requerían para contener una escuela que se la llevaba el río; hasta allá eran las órdenes, una solicitud transparente que había hecho un senador”, señala la declaración de Olmedo López con la Fiscalía.

Las solicitudes, reconoce Olmedo López, las hizo con transparencia el senador del Pacto Histórico Paulino Riascos, y tenían como propósito salvar la escuela en la que recibían clase niños indígenas y afrodescendientes, amenazada por un río que socavaba el terreno.

Colegios de Zaragoza y el Resguardo Indígena Belén de Iguana, afectados con la corrupción en la UNGRD. | Foto: Suministrada (API)