Confidenciales
Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, se fue de frente contra la Fiscalía General por el caso de la UNGRD
La congresista aseguró que se están haciendo señalamientos para afectar su participación en las elecciones de 2026.
La senadora Martha Peralta ha sido mencionada en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y durante la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la Fiscalía la señaló por presuntamente haber sido quien habría distribuido los cupos indicativos.
Por esa razón, la congresista se pronunció para rechazar la postura de la Fiscalía, al considerar que no tiene competencia para hacer este tipo de afirmaciones.
Según Peralta, todo esto está ocurriendo a tres meses de las elecciones.
“No estoy imputada en ningún proceso ante la Corte Suprema de Justicia, que es mi juez natural como congresista”, dijo al calificar como preocupante que fiscales ajenos a su caso “se refieran a mí en términos acusatorios, sin competencia para hacerlo”.
Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, lanza duras críticas contra la Fiscalía General de la Nación y asegura que no tiene competencia para investigarla. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/mg9NDwIxCd— Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2025
Para la senadora, las afirmaciones de la Fiscalía están afectando su buen nombre, ya que todas las explicaciones deben darse en la Corte Suprema de Justicia.
“Sin embargo, allí no existe ninguna prueba, testimonio o documento que indique que yo haya cometido alguna irregularidad”, reiteró Peralta.
En un video que publicó en sus redes, Peralta dijo que nunca ha “presionado, influido, ni direccionado contratos. Jamás ha existido un contrato que haya surgido por intervención mía”.
Finalmente, pidió a la fiscal del caso que “garantice mi buen nombre y mi presunción de inocencia y se abstenga de hacer señalamientos que puedan comprometer” sus derechos políticos.