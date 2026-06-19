Las electrolineras de Tesla en Colombia reducen los tiempos de carga hasta en 35 minutos: ya hay 12 supercargadores en el país

En medio del ‘boom’ de los carros eléctricos en Colombia, Tesla instaló 12 supercargadores en el país diseñados para reducir los tiempos de carga de los propietarios de carros Tesla.

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Los ‘superchargers’ están disponibles desde el pasado 20 de mayo en Bogotá y Medellín, las únicas ciudades que cuentan con oficinas físicas de la compañía en el país.

Estos dispositivos destacan por su capacidad de llenar la batería del carro en 15 o 35 minutos y ofrecer potencias que van desde los 150 kW hasta los 350 kW. En vehículos de la marca, se conectan de forma automática y la factura llega directamente al propietario.

En Bogotá, hay 4 posiciones de carga ubicadas en el Centro Comercial Andino, en la Cra. 11 # 82-71. La red ofrece una potencia de 325 kW por una tarifa base de 1.300 kWh. En Medellín, el punto de carga es el Centro Comercial Unicentro, en la Cra. 66B # 34A-76, donde hay 8 posiciones disponibles.

Las electrolineras de Tesla

La compañía, que aterrizó en noviembre de 2025 en Colombia, se ha convertido en una de las más deseadas del país. Así lo confirman las cifras de Andi y Fenalco, que indicaron que nada más en mayo se registraron 2.329 Tesla nuevos en el territorio nacional.

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Además, según la Superintendencia de Industria y Comercio, desde que iniciaron su operación en Colombia han vendido más de 24.000 vehículos. Las electrolineras con supercargadores de la compañía habían sido prometidas desde noviembre del año pasado para mejorar la red de carga disponible en el país.

En Colombia hay alrededor de 520 puntos de carga, con 94 que incluyen la opción de carga rápida. EVX, Voltex, Celsia, Voltrelli, EPM, Ergenia, MubOn, Electrovía, Dielco, Meep y Evinka son algunas de las compañías que planean expandir sus electrolineras.

Según su página web, Tesla cuenta con más de 80.000 supercargadores en todo el mundo ubicados en 5.500 estaciones de 54 países. En Colombia, estos dispositivos aplican una tarifa por congestión, que cobra un valor adicional por cada minuto que el vehículo permanece conectado después de superar el 90 % de carga de la batería. Esta estrategia busca evitar el embotellamiento en los 12 supercargadores disponibles y agilizar la rotación de los clientes.