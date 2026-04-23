Rifirrafe entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo: “Su vanidad y obsesión no le permiten otra cosa”

En entrevista con el programa Aquí y Ahora de La FM, el candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó unas declaraciones que no cayeron bien en el presidente Gustavo Petro. Dijo que el jefe de Estado, además del aspirante presidencial Iván Cepeda, iba por Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con Fajardo, tanto Cepeda como De la Espriella representan a los extremos, algo que, según el candidato presidencial, le conviene al presidente Petro para mantener un escenario de polarización.

“Yo lo he dicho desde hace meses: el presidente Petro tiene dos candidatos: Cepeda y De la Espriella”, dijo puntualmente Fajardo en el programa citado anteriormente.

Tras lo anterior, Petro le pidió a Fajardo a través de su cuenta en X que no lo calumniara.

“Hermano, yo no ayudo a amigos y defensores de paramilitares narcotraficantes. No me calumnie”, le dijo puntualmente el presidente a través de X.

Petro se molestó porque Sergio Fajardo le dijo que tiene dos candidatos: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella; así reaccionó

Acto seguido, el candidato presidencial Fajardo le respondió al presidente que a él y a Cepeda, a quien llamó “su protegido”, les convenía la polarización en el país.

“Presidente, a usted y a su protegido les conviene la polarización y la división. Usted quiere que las elecciones sean un referéndum sobre usted: su vanidad y obsesión no le permiten otra cosa. Quiere que votemos petrismo o antipetrismo. Y para ello necesita dos candidatos: el protegido, el que le conviene; y su antagonista más radical”, dijo el antioqueño.

Sergio Fajardo ha insistido en que no declinara en su aspiración presidencial. Foto: PAULA LÓPEZ

Y agregó: “Ese es el escenario que le conviene a usted, pero no a Colombia. Por eso su protegido no quiere un debate sin exclusiones y sin limitaciones. Ustedes quieren debates a medida, como quieren elecciones a medida y harán constituciones a medida, si pueden. Esa es la verdadera calumnia: defender la democracia, pero la suya, no la de todos y para todos”.

En su mensaje, Fajardo también le sugirió al presidente Petro que le pida a Cepeda debatir “con todos y de todo”.

Paloma Valencia encontró estrategia para lograr que Iván Cepeda participe en debates. Invitó a Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López

“Presidente, ¿por qué no le pide a Iván Cepeda que debata con todos y de todo? ¿Qué miedo tiene? ¿Cuál sería el riesgo? Esa es la cuestión: democracia limitada o democracia plena. ¡Debate electoral, ya! Sin exclusiones. Sin censuras. Sin trampas”, concluyó Fajardo en su mensaje en X.