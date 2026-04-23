Petro se molestó porque Sergio Fajardo le dijo que tiene dos candidatos: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella; así reaccionó

Se sigue agitando la arena política en el país de cara a la primera vuelta presidencial que se realizará el próximo 31 de mayo.

Gustavo Petro no se ha referido al escándalo revelado por Angie Rodríguez: sus 36 horas de silencio tras la entrevista de SEMANA

Y en medio de las discusiones políticas, una declaración que lanzó el candidato presidencial Sergio Fajardo molestó al presidente de la República, Gustavo Petro, quien decidió responder por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X.

“Hermano, yo no ayudo a amigos y defensores de paramilitares narcotraficantes. No me calumnie”, expresó el mandatario colombiano en sus redes sociales.

El evidente disgusto de Petro fue por una entrevista que concedió Fajardo a La FM, en la cual criticó al jefe de Estado con frases contundentes.

“Es un maestro de la agresión, es un maestro de la confrontación, es un maestro para sacar excusas… es que siempre es ‘no me dejan’”, aseguró Sergio Fajardo.

Y también manifestó en la entrevista: “Lo que no lo deja es su incapacidad como líder, que se ve reflejada en el trato de las personas y en la formación de los equipos”.

“Yo lo he dicho desde hace meses: el presidente Petro tiene dos candidatos: Cepeda y De la Espriella”, puntualizó el exgobernador de Antioquia.

Por otro lado, y frente a las garantías en la jornada electoral del 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Gobierno de Estados Unidos, de su homólogo Donald Trump, de enviar al país observadores electorales.

“Todos los candidatos son cuidados por el Gobierno. Sectarismo cuando se mencionan dos candidaturas y no todas. El presidente de los EE. UU., Donald Trump, puede desplegar la cantidad que quiera de observadores; ya tiene centenares en Colombia, y serán invitados miles para garantizar que no exista fraude ni en las mesas ni en el software. El pueblo votará en completa libertad, como lo garantiza un demócrata en el Gobierno”, anotó Petro.

“Vamos superbién”, dijo el presidente Petro sobre su sistema de salud, pese a informe que advierte aumento de quejas

Y finalizó: “No volveremos a los tiempos donde el narcoparamilitarismo aliado con el Estado a nivel local controlaba a la población con fusiles y terror y dejaba por obligación a los votantes en sus casas en toque de queda, mientras los narcos armados llenaban los tarjetones con su candidato”.