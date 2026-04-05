Claudia López le lanzó dardo a la candidatura de la izquierda: “Cepeda es el mismo presente de Petro”

Falta poco para que llegue la primera vuelta presidencial que tendrá fecha el próximo 31 de mayo en Colombia y en la que se disputarán 14 candidatos con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales.

Sin embargo, varios políticos han destapado sus apoyos. Otros se lo han reservado o lo han mantenido en el terreno de la duda. Una de las que ha dejado un manto de duda sobre su apoyo es Claudia López. Aunque aspira a la presidencia, se presume que podría sumarse como apoyo a una candidatura en segunda vuelta.

Esto fue lo que dijo la candidata. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

A través de un trino, hace algunas horas, la candidata se refirió a una posible alianza con Paloma Valencia, para una eventual segunda vuelta presidencial.

“No es un discurso, es una convicción. La misma por la que voté muchas veces, las dos últimas por Petro en segunda vuelta, por la inclusión de la izquierda, meta ya lograda y ratificada con las elecciones de Congreso. De la que no me arrepiento así me la cobren hasta la saciedad los unos y nunca me la hayan agradecido los otros. Las convicciones no se agradecen, se ejercen”, aseguró la candidata.

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Se refirió además al uribismo, asegurando que este nunca ha sido ni será su proyecto. “Pero tampoco me siento obligada a votar por Petro así gobierne con abusadores, machistas, corruptos y acuerdos de corrupción y paz total, electorales, con delincuentes. No fue ese el cambio por el que voté y estoy segura que tú tampoco.

Este es el tarjetón para las presidenciales del próximo 31 de mayo. Foto: Registraduría Nacional

Acto seguido habló de la candidatura de Paloma Valencia y si apoyaría este programa.

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“Es posible que Paloma no sea más que el mismo pasado de Uribe. Pero si Cepeda es el mismo presente de Petro tampoco nos espera mucho mejor. No dejarnos manipular por esa falsa dicotomía es mi lucha y no me pienso rendir ni entregarme. No es hora de callar, ni de sometimiento, ni de sumisión”, puntualizó.