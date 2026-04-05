“Petro lanzó una bomba atómica... ¿Este Gobierno está chuzando?”: Vicky Dávila sobre presuntas interceptaciones a De la Espriella

Vicky Dávila reaccionó a la polémica por las supuestas chuzadas a Abelardo de la Espriella. El tema quedó sobre la mesa tras un trino del presidente Gustavo Petro sobre el escándalo de los pasaportes.
Allí el mandatario aseguró que “no puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de La Espriella".
La declaración levantó una tormenta política por la posibilidad de que desde la Casa de Nariño estén espiando a los candidatos opositores.
“Petro lanzó una bomba atómica... Muy grave, ¿cómo así? ¿Este Gobierno está chuzando? ¿De qué otra manera se puede hacer inteligencia a unas conversaciones que si fueran ciertas serían privadas? Pues haciendo interceptaciones ilegales telefónicas, interceptando ilegalmente las comunicaciones, en general de las personas de interés para el Gobierno. Esto es gravísimo", señaló Vicky Dávila.
Petro lanzó una bomba atómica: dentro del escándalo de los pasaportes, habló de— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) April 5, 2026
“informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella”. Pues muy grave. ¿Como así? ¿Este gobierno está chuzando? Responda @petrogustavo pic.twitter.com/YKDqciGYl4
“Un candidato presidencial y unos contratistas son blanco de lo que Petro llama inteligencia en este Gobierno corrupto. No olviden que Petro le entregó la inteligencia al M-19. La DNI que hace inteligencia para el presidente se convirtió en una cuestionada oficina de órdenes siniestras. La oposición es el blanco principal y todos los que se interponen a los intereses de Petro", agregó.
La excandidata recordó que la Dirección Nacional de Inteligencia, la UIAF y la Dian pactan un “triángulo tenebroso”: “No olviden que en el Gobierno Petro ha habido chuzadas comprobadas con condenas a bordo. Eso fue lo que le hicieron a Marelbys Mesa, la niñera de Laura Sarabia. La interceptaron ilegalmente a ella y a sus amigos. Varios policías fueron condenados por chuzadas”.
Dávila le exige al presidente que "responda por lo que usted mismo reveló. Su Gobierno estaría chuzando y usted estaría enterado por lo visto".
Y agrega que Cepeda quiere seguir ese legado. “¿Qué tal la porquería? Petro, ¿dónde están las garantías para la oposición en medio de la campaña presidencial? Usted quiere ganar y está utilizando todas las formas de lucha para que el presidente sea el heredero, Iván Cepeda. Los colombianos ya lo saben, no lo vamos a permitir, los vamos a derrotar".
El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció por el trino de Gustavo Petro. “¡Petro y Cepeda qué planean contra Abelardo! Engendraron la Nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe. Nuestros candidatos amenazados por los criminales que apoyan a Cepeda", escribió en su cuenta de X.
¡Petro y Cepeda qué planean contra Abelardo!— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 5, 2026
Engendraron la Nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe.
Nuestros candidatos amenazados por los criminales que apoyan a Cepeda
A esa publicación, De la Espriella contestó: “Quienes estamos en oposición no podemos olvidar que Miguel Uribe Turbay fue asesinado y que el régimen no tiene escrúpulos; solo la determinación y la fortaleza los detendrán, con el favor de Dios y los votos del pueblo. Presidente Uribe, seguiremos en la lucha; en algún momento, juntos, porque, como lo he dicho desde el primer día en el que emprendí esta cruzada: los únicos enemigos que reconozco son Petro y Cepeda; sé que usted es sabedor de ello y que también tiene el mismo objetivo patriótico: salvar a Colombia".
Quienes estamos en oposición no podemos olvidar que Miguel Uribe Turbay fue asesinado y que el régimen no tiene escrúpulos; solo la determinación y la fortaleza los detendrán, con el favor de Dios y los votos del pueblo.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 5, 2026
Presidente Uribe, seguiremos en la lucha; en algún… https://t.co/uuzR8PP1C4