El presidente Gustavo Petro no ha dejado de trinar. Mientras los colombianos disfrutan de días de vacaciones o se acogen al recogimiento de la Semana Santa, el primer mandatario ha encendido las redes sociales con una andanada de trinos en los que se ha despachado contra todos y todo.

Petro desata polémica y dice que a Mordisco no lo han capturado porque “compra” a comandantes del Ejército: “Avisan cada bombardeo”

En sus publicaciones, Petro ha hecho menciones especificas contra líderes políticos, expresidentes, candidatos presidenciales, pero también ha hecho referencia a criminales como Iván Mordisco y ha mantenido su tono desafiante con la institucionalidad del país.

Estas son las frases que han causado revuelo:

1.“Lo que hizo la junta es un acto electoral y no científico”

Gustavo Petro Banco de la Republica. Foto: SEMANA / Presidencia

Gustavo Petro insiste en su arremetida contra el Banco de la República. Desde que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ,abandonó la reunión de la junta el pasado 31 de marzo, las críticas del presidente han aumentado. El ataque a la independencia del Emisor ha causado preocupación, pues la entidad tiene un carácter independiente consagrado en la Constitución de 1991. Su rol es preservar el poder adquisitivo y mantener a raya la inflación, y no depender de los gustos de los gobiernos de turno.

El Gobierno vs. el Banco de la República, ¿independencia en riesgo?

“Lo que hizo la mayoría de la junta del Banco de la República es un acto electoral y no científico”, aseguró el presidente, que ha rechazado la decisión del banco sobre las tasas de interés que produjo la salida del ministro de esa junta.

“La junta directiva del Banco de la República perdió la independencia, pero no porque el Gobierno se impuso, sino porque la junta desacató lo que ordena la constitución de 1991, que es que la junta debe coordinar con el Gobierno, y no lo hizo, lo avasalló con su decisión ignorante; la mayoría de la junta directiva rompió el acuerdo de paz, que es la Constitución de 1991 y actúa para destruir la orden máxima de la Constitución, nuestro pacto de paz, que es construir un Estado social de derecho. Un Estado que garantice los derechos fundamentales del pueblo colombiano”, agregó.

El presidente aprovechó para agitar las banderas de la Constituyente. “¿Cuál es la causa de tamaño despropósito económico? En mi opinión, y aporto al debate democrático, dado que la economía no es una técnica sino una ciencia, y la ciencia progresa solo en el debate público y libre, así que iniciemos el debate que creo debe terminar en una constituyente del pueblo, se debe a que la junta del banco no es independiente”, manifestó Petro.

2. “El uribismo y Cambio Radical quieren tumbar a Roa”

Según Petro, la oposición está detrás de los procesos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. "Técnica de la oposición: sembrar miedos para ganar el poder”, dijo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Esa es la explicación del presidente Petro a los procesos judiciales que tienen a Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, respondiendo ante la justicia. No es la primera vez que el primer mandatario asegura, pese a las evidencias que se han ido develando en esos expedientes, que detrás de la investigación están los amantes de las energías fósiles.

Petro, que en su gobierno ha frenado la exploración petrolera, insiste en que el país puede vivir solo de energías limpias y que ante esa realidad se tejen los esfuerzos por sacar al presidente de la empresa. “Un mayor esfuerzo del ministro de energía y sobre todo de Ecopetrol, que puede revivir, tendremos una matriz energética 100 % limpia todo el año”.

“Por eso el uribismo y cambio radical, quieren tumbar a Roa y asustan a los miembros de la junta directiva con los gringos, cuando no he visto ninguna acción de los gringos en contra de Ecopetrol. Técnica de la oposición: sembrar miedos para ganar el poder”, escribió.

3.“La lista Ofac ya no es un arma contra el narcotráfico, el narcotráfico se burla de ella”

Un trino publicado el sábado en la tarde, enlistó una serie de reclamos del presidente, especialmente contra Estados Unidos. “La lista Ofac ya no es un arma contra el narcotráfico, el narcotráfico se burla de ella, y se hospedan en Dubái, allí compran residencia por unos 4.000 dólares y viven en medio del lujo. La Ofac solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo”, dijo.

“Es un sistema aberrante de control político. Sin diferenciación política en la humanidad, la humanidad perece. La extrema derecha no entiende que la base diversa de la humanidad es su riqueza y que no debe eliminarse, porque entonces no hay humanidad. Por ello tan necesaria una gobernanza global democrática”, agregó.

4.“Para la paz hay que ser terco.... Con la paz solo se desesperan los vampiros”

Pese a que las cifras muestran el fracaso de la paz total, Gustavo Petro asegura sentirse retribuido por su política alrededor de este tema.

“Las guerras no sirven para nada. Yo viví en medio de una guerra y pacté no volver a ella y he cumplido, todos los días de mi vida desde entonces, se dedican a encontrar la paz. Para la paz hay que ser terco así se desesperen los demás. Con la paz solo se desesperan los vampiros. Hoy la tasa de homicidios ha disminuido en Colombia, y ojalá no sea momentáneo. Me siento retribuido en ello”, dijo.

Fracasó la paz total: cuatro de cada diez criminales en los que confió el Gobierno Petro volvieron a delinquir. SEMANA revela alarmante radiografía

La portada de SEMANA reveló como 205 miembros de grupos delincuenciales recibieron suspensión de sus órdenes de captura y otros beneficios para pertenecer al proceso con el Gobierno.

Portada de Semana. Foto: SEMANA

Según la Fiscalía, 121 de ellos siguen cobijados con el beneficio y los demás son rastreados por las autoridades por incumplir con los acuerdos o cometer delitos que se volvieron insostenibles en la negociación. Es decir, cuatro de cada diez criminales en los que confió el Gobierno Petro se aferraron a la delincuencia y hoy se desconocen sus paraderos.

5.“Le pedí al presidente Trump parar (las guerras) de inmediato, pero su círculo quiere es sangre”

El presidente Petro criticó al jefe de la Casa Blanca, apenas unas horas después de que anunciara que le daba un plazo de 48 horas a Irán para cesar las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

“Ninguna guerra es buena y toda la humanidad pierde en ellas. Por eso le pedí al presidente de los EE. UU., Donald Trump, pararlas de inmediato, pero su círculo quiere es sangre y lo hacen equivocar a cada rato. La equivocación se mide en heridas irreversibles en la humanidad que solo revertirán en el mismo pueblo estadounidense diverso y profundo”, escribió.

Luego aseguró que el petróleo es el combustible que alimenta ese conflicto. “La energía contraria a la vida tiene la propiedad de ser un boomerang, por eso no hay que matar otra persona, vengarse de ella, u odiar, porque eso mata el corazón. Por eso no hay que tener codicia, porque la codicia mata la vida. Soy neutral en las guerras por los hidrocarburos, no valen la pena esas guerras donde matan en masa a la humanidad y me opuse al sanguinario y genocida Netanyahu, que debe salir de inmediato para ser juzgado por su crimen contra la humanidad en Gaza y ahora en Irán. Irracionalidad estúpida que lleva al capitalismo a su peor crisis y al cambio de la geopolítica mundial“, agregó.

6.“Yo sé que engañan al presidente Donald Trump, usando sus propios prejuicios”

"Su círculo quiere es sangre y lo hacen equivocar a cada rato. La equivocación se mide en heridas irreversibles en la humanidad", dijo. Foto: AP

Petro acusó a la derecha del mundo de hacer auto atentados para provocar ira y aseguró que Trump es víctima de ese timo. Su discurso incendiario contra el presidente de los Estados Unidos quedó en la pasado, tras la histórica cita del 3 de febrero.

“Yo sé que engañan al presidente Donald Trump, usando sus propios prejuicios, y es hora de que se sacuda para bien de la humanidad. La muerte del locutor de extrema derecha en EE.UU. fue un asesinato que no vino de fuera de su camiseta como se ve claramente en el vídeo de su asesinato, vino de debajo de la camiseta, de un micrófono con explosivos que le pusieron antes de dar la entrevista al parecer cuerpos de seguridad infiltrados. Es simplemente la extrema derecha metida en los cuerpos de seguridad matando derechistas para buscar más votos a la derecha que se esfuman. Como pasó con el incendio del Reichstag en la Berlín nazi", aseguró.

7.“Me acusaron del asesinato de un senador de derechas”

Gustavo Petro no menciona a Miguel Uribe Turbay con nombre propio, pero se refiere a su caso. Pese a que en la confesión de alias el Viejo, revelada por SEMANA, queda claro que el autor intelectual del magnicidio es la Segunda Marquetalia, el primer mandatario no ha recogido esa versión judicial y sigue apuntando a otros autores.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia. La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”, confesó el Viejo en un interrogatorio el pasado 9 de febrero.

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

Petro, sin embargo, aseguró este sábado lo siguiente: “Me acusaron del asesinato de un senador de derechas y resultó que su crimen que no se investiga a fondo, sale es del Cartel del Valle de Tenza dueño de las esmeraldas y de la mayor parte de la cocaína que se exporta de Colombia, Ecuador y Venezuela. El Cartel del Valle de Tenza es el mismo Cartel de Bogotá que mata con francotiradores profesionales entrenados en la Escuela de las Américas y exmilitares a sueldo".

8.“Iván Mordisco compra los comandantes que deben capturarlo”

“El que no se encuentre a Iván Mordisco, solo tiene un nombre, no solo porque es un jaguar colombiano traqueto con mucho dinero, sino que con ese dinero como hace Chiquito Malo con la Policía, la compra en sus zonas”, dijo Petro.

Alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

El presidente luego lanzó una declaración impactante: “Iván Mordisco compra los comandantes que deben capturarlo; así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo. Sin embargo los jefes de Iván Mordisco, Chiquito Malo y la Segunda Marquetalia, no se encuentran porque viven en Dubái y los protegen con los acuerdos judiciales en EE.UU. porque allá negocian no exportar cocaína a los EE. UU. pero aumentan sus exportaciones al resto del mundo y se hacen más poderosos. Si no se acuerda que EE.UU. castigue el narcotráfico de verdad a cualquier país, extraditar se vuelve una tontería, los traquetos prefieren negociar en Miami y Nueva York que ser capturados en Colombia”, escribió en X.

9.“Informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella”

Otro trino de Gustavo Petro dejó la idea de que el Gobierno ha escuchado conversaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Al hablar de los pasaportes y los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg, el presidente escribió: “No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia a de La Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas públicas: el mayor empobrecimiento del pueblo en el siglo, y que ahora quiere repetir la mayoría duquista de la junta directiva del Banco de la República”.

“Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”: Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro ante posibles interceptaciones

Inmediatamente, De la Espriella le contestó: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres. Petro, no solo no te temo, sino que, si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos. ¿Crees que porque ya pactaste con los de siempre ganaste la impunidad de la que gozas hace décadas? Conmigo se te acabó la impunidad: conmigo no. Yo no soy como los de siempre, que te permitieron llegar a donde estás; yo te enfrento, te derroto y te castigo. Eres el jefe de la mafia. ¡Bandido!"

10.“La hora de los vampiros pasó y Colombia merece ser libre”

Petro se ha despachado contra los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. En la noche del sábado, el primer mandatario llamó al líder de la seguridad democrática “señor de la masacres” y aseguró que estas “son instrumento para llenar de miedo al pueblo, es un terrorismo que usted usó como método para ganar votos“.

El presidente se metió de frente con las elecciones. A Uribe le dijo: “La hora de los vampiros pasó y Colombia merece ser libre y, aún tengo la espada del libertador y espero entregársela a un hombre decente... Usted convoque a sus grandes hacendados y sus muchachos montados sobre caballos con pistolas queriendo avasallar el mundo, para ver si gana las elecciones“.

En otros trinos, el presidente ha arremetido contra el expresidente Iván Duque. “Usted, señor Duque, no es el presidente, quiere serlo de nuevo, a través de sus funcionarios hoy candidatos, pero eso el pueblo lo decidirá. Recuerde que el ministro de Hacienda que el pueblo quiso que saliera fue su ministro Carrasquilla porque desató el estallido social, no nos devuelva al pasado. Su gabinete, señor Duque, llevó al pueblo a la mayor pobreza del siglo, hoy son candidatos. Mi gabinete ha llevado al pueblo al mayor bienestar de la historia“, escribió en uno de ellos.