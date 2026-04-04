Petro desata polémica y dice que a Mordisco no lo han capturado porque “compra” a comandantes del Ejército: “Avisan cada bombardeo”

El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica después de que asegurara que Iván Mordisco, máximo cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, supuestamente “compra” a los comandantes del Ejército y por eso todavía no lo han capturado.

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El jefe de Estado hizo esta afirmación en un extenso trino que publicó en su cuenta de X y en el que también habló de la lista OFAC. Petro afirmó que el cabecilla del grupo guerrillero copia el mismo accionar que han tenido otros delincuentes.

“El que no se encuentre a Iván Mordisco solo tiene un nombre, no solo porque es un jaguar colombiano traqueto con mucho dinero, sino que con ese dinero, como hace ‘Chiquito Malo’ con la Policía, la compra en sus zonas”, escribió.

El máximo mandatario fue más allá y apuntó contra los comandantes del Ejército, que es la principal institución que se encarga de perseguir al también señalado narcotraficante. “Iván Mordisco compra los comandantes que deben capturarlo”, sostuvo.

“Así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo“, añadió.

Petro hacía referencia a la más reciente operación que se llevó a cabo en el departamento de Vaupés y en la que, en un principio, se especuló con que había caído el líder de las disidencias.

Sin embargo, poco después se confirmó que Mordisco sigue con vida, aunque fuentes de inteligencia han señalado que podría estar gravemente herido.

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En la misma publicación, el presidente aseguró que Iván Mordisco, así como Chiquito Malo, tienen una cadena de mando superior y sus jefes, de acuerdo con él, se encuentran en Dubái y están protegidos por los acuerdo judiciales de Estados Unidos.

“Allá negocian no exportar cocaína a los EE. UU. pero aumentan sus exportaciones al resto del mundo y se hacen más poderosos. Si no se acuerda que EE. UU. castigue el narcotráfico de verdad a cualquier país, extraditar se vuelve una tontería”, comentó.

Gustavo Petro e Iván Mordisco. Foto: Getty Images / AFP

Pese a que las acusaciones en contra de los comandantes del Ejército son de suma gravedad, el jefe de Estado no entregó ningún nombre ni anunció alguna decisión contra quienes, según él, están siendo comprados por las disidencias de Mordisco.