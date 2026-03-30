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Siete disidentes de Iván Mordisco lo traicionan y se entregan a las autoridades en el Guaviare

Tras acogerse a los programas del gobierno, las autoridades esperan que entreguen información valiosa.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 9:26 p. m.
Disidentes de Iván Mordisco se entregaron a las autoridades.
Disidentes de Iván Mordisco se entregaron a las autoridades. Foto: Ministerio de Defensa

El Ejército confirmó este lunes, 30 de marzo, que siete integrantes de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco se entregaron a las autoridades.

De acuerdo con la institución castrense, estas personas se movían en el departamento del Guaviare cometiendo actos al margen de la ley.

Iván Mordisco, habría sobrevivido a un bombardeo en el Vaupés, donde seis de sus integrantes murieron.
Iván Mordisco, habría sobrevivido a un bombardeo en el Vaupés, donde seis de sus integrantes murieron. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Una menor, que había sido reclutada de manera forzada, fue recuperada. De acuerdo a información, estos individuos, habrían decidido someterse por temor a las operaciones militares y bombardeos que se han venido presentando en Guaviare y Vaupés”, indicaron desde el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “estas personas comenzarán a recibir los beneficios que brinda el Ministerio de Defensa Nacional con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado”.

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“Según se ha conocido, las siete personas, entre ellos una menor de edad que había sido reclutada de manera forzada, habrían sido encargadas por alias Negro Primo o Doming Biojó para adelantar labores delictivas como extorsión, homicidios, reclutamiento de menores y amenazas en contra de la población civil”, dijo el Ejército.