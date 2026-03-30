Siete disidentes de Iván Mordisco lo traicionan y se entregan a las autoridades en el Guaviare

El Ejército confirmó este lunes, 30 de marzo, que siete integrantes de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco se entregaron a las autoridades.

De acuerdo con la institución castrense, estas personas se movían en el departamento del Guaviare cometiendo actos al margen de la ley.

Iván Mordisco, habría sobrevivido a un bombardeo en el Vaupés, donde seis de sus integrantes murieron. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Una menor, que había sido reclutada de manera forzada, fue recuperada. De acuerdo a información, estos individuos, habrían decidido someterse por temor a las operaciones militares y bombardeos que se han venido presentando en Guaviare y Vaupés”, indicaron desde el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “estas personas comenzarán a recibir los beneficios que brinda el Ministerio de Defensa Nacional con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado”.

“Según se ha conocido, las siete personas, entre ellos una menor de edad que había sido reclutada de manera forzada, habrían sido encargadas por alias Negro Primo o Doming Biojó para adelantar labores delictivas como extorsión, homicidios, reclutamiento de menores y amenazas en contra de la población civil”, dijo el Ejército.