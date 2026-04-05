Piden a la Comisión de Acusación que investigue al presidente Petro por presuntas interceptaciones ilegales

El presidente Gustavo Petro generó este sábado una gran polémica entorno a presuntas interceptaciones ilegales al candidato Abelardo de la Espriella, tras revelar en un mensaje posibles conversaciones del aspirante presidencial con empresarios.

Abelardo de la Espriella le responde al presidente Petro por vincularlo con los hermanos Bautista, socios de Thomas Greg & Sons

El jefe de Estado escribió un mensaje en sus redes sociales, donde asegura que hay “informes hechos desde inteligencia” de conversaciones entre los hermanos Bautista, socios de la empresa Thomas Greg & Sons, y el candidato, “intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De la Espriella”.

Esto generó toda una tormenta política en las últimas horas, luego de que varios sectores de la oposición al Gobierno nacional le pidieran al mandatario explicaciones sobre las presuntas “chuzadas” a líderes de la oposición y candidatos a la Presidencia de la República no afines al gobierno.

El propio Abelardo de la Espriella le envió un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro, en donde le dijo que no conoce a los hermanos Bautista, pero “si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”.

Frente al tema, el equipo jurídico del candidato presidencial anunció este domingo, 5 de abril, que interpuso una solicitud ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para que se investigue al presidente Gustavo Petro por el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones.

“Solicito respetuosamente a esa célula congresional iniciar investigación contra el presidente GUSTAVO PETRO URREGO y contra personas indeterminadas del DNI”, señaló el abogado Germán Calderón España, asesor jurídico del movimiento Defensores por la Patria.

En el documento adjuntó como prueba el mensaje del mandatario, publicado el sábado 4 de abril de 2026, donde asegura que del mismo se deprende una confesión del presidente Petro, relacionada con presuntas chuzadas desde la DNI a una empresa privada y al candidato presidencial.

Esto, teniendo en cuenta que el jefe de Estado se a “informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella...”.

“Por lo anterior, deberá investigarse lo confesado por el propio presidente Petro y a las personas indeterminadas del DNI que resulten responsables, porque no solamente estaría el candidato ABELARDO DE LA ESPRIELLA en grave riesgo de sus valores constitucionales fundamentales de alta significación, sino que, como lo advierten muchos ciudadanos en redes, la vida del candidato podría estar en riesgo inminente”.

Defensores de la Patria pide investigación urgente de la Fiscalía por posibles interceptaciones a Abelardo de la Espriella

Ante las pruebas presentadas, el abogado Germán Calderón España señaló en el documento: “Solicito respetuosamente se inicie una rigurosa investigación por los hechos de esta solicitud, en particular, por el contenido del trino publicado por el presidente de la República GUSTAVO PETRO URREGO por el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones y, en caso de encontrarse otros responsables sin fuero, se compulsen copias a la Fiscalía General de la República para lo pertinente”.