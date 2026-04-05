“Petro y Cepeda qué planean contra Abelardo”: Álvaro Uribe sobre supuestas interceptaciones al candidato

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre las posibles interceptaciones a Abelardo de la Espriella. El tema quedó sobre la mesa porque en un trino Gustavo Petro escribió que que existen “informes elaborados a partir de inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella”.

Ante esa declaración, De la Espriella respondió: . “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”. Su movimiento, Defensores por la Patria, pidió una investigación urgente a la Fiscalía.

Por su parte, la candidata Paloma Valencia envío una misiva al presidente Petro. “En una democracia, el presidente no puede convertirse en quien insinúa, acusa y al mismo tiempo ejerce autoridad sobre las instituciones que deberían investigar...no es una línea gris. Es una línea que no se cruza. Más grave aún, cuando altos funcionarios de su propio gobierno han advertido posibles interceptaciones ilegales mediante herramientas como Pegasus. Lo que antes era una denuncia aislada, hoy empieza a parecer un patrón que exige respuestas de fondo”, aseguró.

Defensores de la Patria pide investigación urgente de la Fiscalía por posibles interceptaciones a Abelardo de la Espriella

El expresidente Uribe escribió en X: "¡Petro y Cepeda qué planean contra Abelardo! Engendraron la Nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe. Nuestros candidatos amenazados por los criminales que apoyan a Cepeda".