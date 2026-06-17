“Necesitamos duplicar esa votación”: el llamado de Abelardo de la Espriella a los colombianos en el exterior

A cinco días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella volvió a dirigir un mensaje a los colombianos residentes en el exterior, un electorado que ha cobrado especial relevancia en la recta final de la campaña y que, según el aspirante, ya le dio una importante muestra de respaldo en las urnas.

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En un video publicado en su cuenta de X, De la Espriella agradeció a los connacionales que votaron por él fuera del país y aseguró que obtuvo una amplia ventaja en ese segmento electoral.

Sin embargo, lejos de mostrarse confiado, el candidato aprovechó la intervención para pedir un esfuerzo adicional de cara a la jornada definitiva.

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante su intervención ante miles de simpatizantes en Buga, donde basó su discurso en la construcción de la “Patria Milagro”. Foto: Bernardo Peña / El País

“Queridos colombianos en el exterior, compatriotas, defensores de la patria, gracias por su confianza”, afirmó el aspirante presidencial. Acto seguido, sostuvo que con el apoyo recibido fuera de Colombia logró imponerse con holgura, aunque insistió en que la tarea aún no está terminada.

De la Espriella pidió a sus simpatizantes “redoblar los esfuerzos” con el objetivo de aumentar significativamente la votación obtenida y convertir ese respaldo en un factor determinante para la definición de la Presidencia.

En su declaración también arremetió contra su rival, Iván Cepeda, a quien calificó como “el heredero del régimen de las FARC y del ELN”.

El candidato cerró el mensaje reiterando su compromiso con los colombianos que viven fuera del país y apelando a un discurso patriótico. “Cuento con ustedes, mis queridos compatriotas. Hoy más que nunca estoy firme por los colombianos en el exterior y firme por la patria”, expresó.