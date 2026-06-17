Katherine Miranda recuerda las promesas incumplidas de Petro: “Caer por ingenuos es normal, la segunda ya es complicidad”

Una de las principales críticas que se le ha hecho al presidente Gustavo Petro está relacionada con el cambio posición que ha tenido en algunos temas, como haber firmado en mármol que no convocaría a una asamblea nacional constituyente y luego hablar de esa idea.

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La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, recordó lo que proponía el mandatario en la campaña del 2022 que ella apoyó, sin embargo, tras esos cambios de parecer del mandatario, decidió apartarse.

Miranda recordó que en ese momento Petro hablaba de la unión con distintos sectores, algo que duró pocos meses en su gobierno. “Tranquilos, hace 4 años por esta época, Gustavo Petro también hablaba del Gran Acuerdo Nacional. La primera caer por ingenuos es normal, la segunda ya es complicidad”, afirmó Miranda.

En 2022 el actual mandatario pedía días antes de las elecciones que con el voto se configurara el “gran acuerdo nacional” con el que invitaba a dialogar con otros sectores.

“Buscamos el máximo consenso para hacer las reformas que abran las oportunidades a todos y todas las colombianas. Este es el camino de la paz”, aseguró Petro en el 2022.

Uno de los hechos por los que se le atribuyó la victoria a Petro es porque logró convencer a sectores más allá de la izquierda para obtener la victoria en ese momento, pues muchos creyeron en esa idea del acuerdo nacional.

El mandatario nombró a varias personas de distintas corrientes políticas en su gabinete para consolidar esa idea como la exministra de Agricultura Cecilia López, el exministro de Educación Alejandro Gaviria o el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo.

Asimismo, Petro convocó al Congreso a un acuerdo nacional buscando dialogar con distintos partidos políticos pero no logró configurar las mayorías en el Congreso.

La representante Katherine Miranda criticó al presidente Gustavo Petro. Foto: Paula López

Sin embargo, a los pocos meses el presidente decidió ajustar su gabinete con personas más cercanas a su círculo y así se mantuvo hasta el final del Gobierno.

Varios de los exministros y líderes políticos que lo acompañaron al comienzo de su mandato hoy son críticos del Gobierno.

Por ejemplo, Cecilia López criticó que líderes del petrismo como Gustavo Bolívar o Carlos Carrillo hayan hablado de la posibilidad de que se incendie el país si gana Abelardo de la Espriella.

“Muy lamentable, pero sobre todo, muy irresponsable. Tanto Bolívar como Carrillo son parte de la campaña de Cepeda y son la voz del candidato. Los líderes políticos tienen la obligación moral y ética de calmar ánimos en vez de acelerarlos”, aseguró López.