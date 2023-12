Cecilia López habla de “gente sin experiencia” en el gabinete y se refiere a la soledad del Presidente

La exministra de Agricultura Cecilia López rompió su silencio sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que perteneció en los primeros ocho meses y del que salió porque el líder del Pacto Histórico la “botó” del cargo, como ella misma lo reconoció.

En su extenso diálogo con SEMANA, la reconocida economista y dirigente política dejó claro que quiere que al gobierno de Petro le vaya bien. Y cree que el primer mandatario debe tener éxito en algún tema. O mejor, en varios. Solo así, según ella, no se le daría paso a un posible gobierno de derecha en el 2026. “El país debe seguir con un mandato progresista”, aseguró.

Aprovechó para hacer un balance de los ministros que hoy le preocupan. Son varios, por eso, ella prefirió hablar de los que no le generan mayor alarma.

“Del gabinete en quien tengo mucha confianza es en el director de Planeación, Jorge Iván González, sensato, tranquilo, ojalá el presidente le diera a Planeación el lugar que le corresponde y que he visto en otros gobiernos. En este mandatario no lo he visto”, dijo.

La exministra Cecilia López. | Foto: Cecilia López, presidenta de la

Se refirió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: “Es buen economista, siempre se lo he dicho, pero quisiera que jugara un papel parecido al que juegan todos los ministros de Hacienda en el mundo y en Colombia y es aprender a decirle no al presidente, obviamente en privado. Me preocupa que él no le diga ‘no’ cuando toca”.

Se mostró, además, extrañada por las salidas en falso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que, sin duda, le han generado ruido al gobierno de Gustavo Petro.

“Es muy difícil en un país que va a hacer una reforma tan trascendental que usted tenga a la cabeza del sector salud haciendo declaraciones tan emocionales, sin mucho respaldo. Sobre las UCI, Colombia tal vez es el único país de América Latina donde no hubo muertos de covid-19 en las calles. Y mucho de eso fue porque se atendieron en las UCI, salas de urgencia y hospitales”, argumentó.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, al participar en el Congreso Nacional Cafetero de 2023. | Foto: Federación Nacional de Cafeteros

Según la exministra, la cabeza de la reforma a la salud (Guillermo Alfonso Jaramillo) “saca conclusiones de una manera tan beligerante, sin sustentos- algunas veces le ha tocado rectificar lo que ha dicho- y vuelve muy vulnerable la reforma, porque hay que confiar en los funcionarios del Gobierno cuando se tramita una reforma”.

Al ser interrogada si Gustavo Petro debería controlar al ministro Jaramillo, más ahora cuando la reforma iniciará su trámite en el Senado, donde el gobierno aún no tiene mayorías, fue contundente.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El presidente salió a apoyarlo. Entiendo al presidente, tiene una virtud que muchos no tienen y que aquí, tal vez, es exagerada: él, inmediatamente, sin beneficio de inventario, sale a respaldar a sus funcionarios. Cuando le pido paciencia y tranquilidad a Petro, también le digo que evalúe. Uno puede respaldar, pero en privado hay que decirles que no sigan haciendo eso. Que el presidente respalde a su gente no lo critico porque, entonces, tendría que botarlos a todos ya que últimamente tiene que respaldar casi que a uno diario”, respondió.