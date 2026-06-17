María Fernanda Cabal lanza mensaje a Iván Cepeda tras su reacción sobre la detención de Beto Coral

Este martes, 16 de junio, fue detenido en Arizona, Estados Unidos, el activista petrista Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral.

Coral fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Tras lo anterior, el candidato presidencial Iván Cepeda rechazó el arresto del activista petristas en Estados Unidos.

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“Expreso mi rechazo absoluto al arresto del creador de contenido en redes sociales, @Betocoralg. La Primera enmienda de la Constitución de EE. UU. consagra la libertad de expresión. Si la razón de esta captura es la actividad política de Beto Coral se trata de una grave violación de libertades civiles. Espero que a él se le garantice su derecho a la defensa, y sea puesto en libertad de inmediato", dijo Cepeda en su cuenta en X, en horas de la noche de este martes 16 de junio.

Tras dicho pronunciamiento de Cepeda, quien le salió al paso fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“Cepeda, la Primera Enmienda no reparte visas. Lo que usted llama “violación de libertades civiles” se llama soberanía, es EE. UU. aplicándole su ley migratoria a un extranjero", indicó en X Cabal, esta mañana de miércoles 17 de junio.