Sebastián López renunció a su asiento en el Concejo de Medellín para acompañar la campaña presidencial de Paloma Valencia de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

El cabildante del Centro Democrático aseguró que tuvo que acompañar a la ciudad haciendo oposición a la Alcaldía de Daniel Quintero y en el proceso que siguió para la capital antioqueña con la llegada de nuevos liderazgos a la administración de La Alpujarra, como el gobernador Andrés Julián Rendón.

¿En qué consiste la propuesta de Paloma Valencia para eliminar el pago del Soat a motos de hasta 250 c. c.?

No obstante, decidió dar un paso al costado de la instancia en la que estuvo sentado durante seis años para acompañar a Valencia en las semanas que quedan de campaña para las elecciones en las que se definirá al sucesor de Gustavo Petro.

“Este no es un momento para quedarse opinando, es un momento para actuar. Medellín también se juega su futuro y no podemos ser indiferentes, por eso asumo el liderazgo en las calles de nuestra ciudad, el liderazgo de la campaña de Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, expresó López.

El político antioqueño anunció que después de las elecciones viajará a Estados Unidos para continuar su formación en administración pública.