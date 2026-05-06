Felipe Tascón es un reconocido economista caleño, doctor en ciencias políticas, quien hasta hace pocos meses fue director del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y además es un activista de izquierda que hizo parte de la precampaña y la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Él —según Augusto Rodríguez, hoy director de la Unidad Nacional de Protección (UNP)— fue quien se encargó de revisar minuciosamente que una avioneta que transportó el 12 de noviembre de 2021 al entonces senador Petro, desde Cali hacia Buenaventura, no tuviera líos. No los encontró.

No obstante, aunque la aeronave era legal, fue financiada por Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, o el zar del contrabando en Colombia, con quien Gustavo Petro ha negado todo tipo de relación.

Tascón habló con SEMANA y entregó su versión de lo ocurrido. Contó por qué él y un grupo de personas revisaron la matrícula de la avioneta hasta en la Lista Clinton. Petro terminó montado en una aeronave financiada por el mayor contrabandista del país, que buscó la forma de infiltrar la campaña, como el jefe de Estado lo reconoció a comienzos de 2025.

¿Cómo lo consiguió Papá Pitufo?, Tascón lo contó.

“Gustavo Petro era senador activo y lo invitaron a Buenaventura a un evento político y yo fui como avanzada. Colaboraba en esa precampaña porque él era senador. Había unos derrumbes en el sector de Loboguerrero, entre Cali y Buenaventura. Se alcanzó a pensar que el evento se afectaría, pero una de las líderes políticas de Buenaventura informó que en Cali habían conseguido una avioneta para desplazar a Petro”, narró.

Tascón preguntó los datos de la matrícula de la avioneta, la compañía a la que pertenecía y empezó la averiguación.

“Verificamos la información en la Lista Clinton y estaba limpia. No tenía antecedentes. En la práctica la revisión la hizo Polo Ávila. A él le entregué la información y la chequeó. Por eso, se dio vía libre para que viajara el entonces precandidato”, dijo.

La sorpresa —narró Felipe Tascón— se la llevó Augusto Rodríguez con Gustavo Petro, tras llegar al hotel Torre Mar, en Buenaventura.

“Nos abordaron y nos presentaron a la persona que había financiado la avioneta: César Valencia (enlace de Papá Pitufo). No lo conocía, pero Augusto sabía que era el hombre que había tratado de penetrar la campaña. Él lo había trancado, pero se coló con las personas que colaboraban en la precampaña desde Cali”, dijo.

Augusto Rodríguez, Gustavo Petro en la avioneta financiada por Papá Pitufo y el zar del contrabando en Colombia. Foto: FOTO1: API/FOTO2: PANTALLAZO A VIDEO DE BLU RADIO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

“Quien me dijo que ya se había conseguido la avioneta fue Leyla Carabalí (líder política de Buenaventura), era en ese momento precandidata a la Alcaldía de Buenaventura y quien hacía parte de la Colombia Humana. Ella me informó que, realmente, quien la había gestionado de primera mano era Ferney Lozano, excandidato a la Gobernación del Valle del Cauca. Al margen de quién la hubiera conseguido, seguimos el protocolo de cuidarnos para no tener líos. Pertenecía a una empresa legal y la avioneta no tenía antecedentes. Lo que no sabíamos era quién terminó pagándola. A mí me dijeron, inicialmente, que la había financiado alguien de la propia empresa a la que pertenecía la avioneta y resultó ser falso”.

Augusto Rodríguez, hoy director de la UNP y una de las personas de mayor confianza a Petro, entró en cólera. También el candidato, quien no ocultó su molestia en Buenaventura.

Por su parte, César Valencia, el enlace con Papá Pitufo, se vio cordial, tranquilo, sonriente. “Debió pensar que había logrado su cometido. Augusto Rodríguez fue quien hizo muy mala cara, impresionante, pero yo no entendía lo que estaba pasando, pero después, en privado, me contó quién era Valencia”, narró Tascón.

Ferney Lozano aclara su papel en el vuelo de Petro a Buenaventura. Foto: Montaje: El País/Presidencia/Policía

Petro, a raíz de lo ocurrido, impartió dos órdenes: una, él no regresaría en la aeronave, por lo que se optó por comprarle un vuelo de regreso a Bogotá en la aerolínea Satena. Dos, pidió a su equipo de máxima confianza regresar a Cali en camioneta. La avioneta financiada por Papá Pitufo retornó a Cali desocupada.

Ferney Lozano, Gustavo Petro y la avioneta que habría transportado a Petro desde Cali a Buenaventura en 2021. Foto: SEMANA

La historia de cómo Papá Pitufo pagó la avioneta en la que se movilizó Gustavo Petro volvió a convertirse en varios titulares de prensa porque Blu Radio reveló esta semana el video en el que se observa al entonces candidato ingresar a la aeronave.

Augusto Rodríguez le dijo a SEMANA que cree que quien grabó las imágenes fue el coronel William Castellanos, encargado de la seguridad de Gustavo Petro en ese momento. “En el video se ven todos los que iban en la avioneta menos William”, resumió Felipe Tascón, quien ya entregó esta versión a la Fiscalía General de la Nación.