Esta es la nueva ley que promete carne de calidad para todos los colombianos

Este martes 5 de mayo se confirmó que el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley orientado a establecer una ganadería sostenible y libre de deforestación.

Desde el Congreso aseguran que hay una persecución contra los ganaderos del país

Tras completar su trámite legislativo, la norma, identificada como el Proyecto de Ley 261 de 2024 (Senado) y 421 de 2025 (Cámara), queda a la espera de la sanción presidencial por parte de Gustavo Petro para convertirse en ley de la República.

Esta iniciativa busca transformar el modelo productivo del sector ganadero para evitar la expansión de la frontera agrícola sobre los ecosistemas boscosos, con especial énfasis en la protección de la región amazónica.

Con esta ley, de ahora en adelante se podrá rastrear el verdadero origen de la carne y del ganado bovino en todo el país para certificar que la producción no provenga de áreas deforestadas.

¿Cómo funcionará la ley?

El núcleo de la normativa se basa en la trazabilidad y el cruce de información oficial. Los registros sanitarios del ganado serán contrastados con los mapas de cobertura forestal para identificar si los animales fueron criados en zonas protegidas.

La ley promete rastrear el origen del ganado de consumo. Foto: FEDEGAN - API

Además, el sistema de datos será abierto, permitiendo que la ciudadanía y las autoridades realicen veeduría sobre el origen de los productos cárnicos, lo que busca reducir los niveles de impunidad en delitos ambientales.

Para incentivar las buenas prácticas, se fortalecerá el Sello Ambiental Colombiano de Ganadería. Con esta certificación, el sector cárnico podrá acceder a mercados internacionales con normativas estrictas que prohíben la compra de bienes vinculados a la pérdida de biodiversidad.

Asimismo, la ley promueve la transición hacia sistemas que integran árboles y forrajes en el manejo del ganado, conocidos como modelos silvopastoriles.

Anterior aprobación del Senado

La iniciativa fue originalmente llevada al Senado por Marcos Daniel Pineda y Esmeralda Hernández; se caracterizó por lograr un acuerdo entre diferentes sectores políticos.

Congreso aprueba ley de trazabilidad para exportar a todo el mundo Foto: Cortesía Gobernación del Meta - API

Durante los debates, se enfatizó que el objetivo de la norma no es la persecución de los productores, sino la separación de la actividad económica legal de las prácticas que utilizan la ganadería como fachada para la tala de bosques.

Uno de los puntos determinantes de la ley es la obligación de que los sistemas de información del ICA y de trazabilidad animal funcionen en conjunto con los datos de monitoreo del IDEAM.

Tras recibir el respaldo mayoritario en la plenaria del Senado en 2025 y completar sus últimos debates en la Cámara de Representantes en marzo de 2026, la propuesta fue calificada por el legislativo como un avance en el cumplimiento de los estándares globales de sostenibilidad.