Descubren la edad real de la vejez, ¿es a los 60, 70 o 73 años?

El concepto de ‘adulto mayor’ ha cambiado. Legalmente es a los 60 en Colombia, pero la percepción ciudadana lo sitúa en 70 en EE. UU. y 73 en España.

La nueva clasificación de la OMS busca resolver este caos global.

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El cambio radical en la esperanza de vida ha abierto un intenso debate sobre la edad exacta en la que, oficialmente, una persona pasa a ser considerada “adulto mayor” o entra en la “tercera edad”.

La respuesta varía drásticamente según dónde se viva: no es lo mismo envejecer en Bogotá que en Madrid o en Estados Unidos.

Las cifras oficiales chocan a menudo con la percepción social de cada país.

Desde el punto de vista cronológico tradicional, el estándar más reconocido y utilizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) establece que las personas adultas mayores son mujeres y hombres con edades de 60 años o más.

No obstante, dado el aumento de la esperanza de vida mundial, que alcanzó los 73.5 años en 2025, existe una tendencia a que el término “adulto mayor” se aplique a edades superiores, posiblemente a partir de los 70 o 75 años en un futuro cercano.

En América Latina, la edad de corte se mantiene en los 60 años en varios países, incluyendo a Colombia, México, y Perú.

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) decidió en 1994 emplear el término “adulto mayor” para referirse a personas de 65 o más años.

Sin embargo, el consenso en Colombia y la región sigue gravitando en torno a la sexta década.

España, una de las naciones con mayor esperanza de vida en Europa, presenta un panorama contrastante.

Aunque la tercera edad se considera oficialmente a partir de los 65 años, la percepción social de la vejez es mucho más tardía.

Los españoles, al igual que los italianos, lideran el ranking mundial en percibir el inicio de la “vejez” a los 73 años.

La esperanza de vida en España se sitúa en 83 años, y la generación baby boomer espera vivir hasta los 85 años.

Este entusiasmo por envejecer es el más alto de Europa, con un 43% de la sociedad afirmando esperar con ganas esta etapa vital.

Por otra parte, los datos disponibles sobre el umbral legal para la “tercera edad” en Estados Unidos son limitados.

Sin embargo, encuestas entre la población sugieren que la percepción de cuándo comienza la vejez es similar a la europea.

Según un sondeo de la AARP (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas), la gente de diferentes generaciones en EE. UU. considera que la vejez comienza a los 70 años.

Las cifras contrastantes de Colombia, EE. UU. y España sobre la tercera edad Foto: Getty Images

La OMS redefine al adulto mayor y divide la vejez en tres etapas

Con cada vez más individuos superando los 80 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto una clasificación que reconoce la complejidad y extensión de la vida después de los 60.

La clasificación distingue tres grandes etapas:

Adulto mayor o Anciano Joven: De 60 a 74 años.

Anciano: De 75 a 90 años.

Anciano Longevo: A partir de los 90 años.

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Además, aunque no figuran en la clasificación de la OMS, aquellas personas que alcanzan o superan los 100 años son denominadas centenarios.

El envejecimiento es un fenómeno demográfico que exige una atención especializada en salud y asistencia social.