A lo largo de la vida escolar, los estudiantes de un mismo salón comparten en la mayoría de los casos la misma edad, lo cual en la práctica haría que todos tuvieran unas características similares en su crecimiento y desempeño.

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Sin embargo, el Diario La Razón explica un concepto llamado “efecto de la edad relativa”, el cual es un fenómeno ampliamente estudiado en psicología del desarrollo y educación, y se refiere a las diferencias que surgen entre niños nacidos en distintos meses del mismo año escolar.

Cada estudiante cuenta con un desarrollo diferente. Foto: Getty Images

Según el medio citado, esa diferencia se traduce rápidamente en resultados, mejores notas, más participación en clase y una percepción positiva por parte de los profesores. Esos niños suelen ser vistos como más “capaces” o “maduros”. Y cuando un estudiante recibe ese tipo de reconocimiento desde temprano, es más probable que gane confianza y seguridad.

Otro de los puntos que toca, el “efecto de la edad relativa”, se refiere a los estudiantes más pequeños del curso. Según los expertos, no es que los mismos tengan menos potencial, pero sí parten desde una posición distinta.

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Entre los efectos que señalan está que a estos estudiantes les puede costar más seguir el ritmo, concentrarse o cumplir con ciertas exigencias.

Además, en un sistema educativo que muchas veces mide a todos con la misma vara, esas diferencias pueden jugar en su contra. En algunos casos, terminan siendo etiquetados como distraídos o menos hábiles, cuando en realidad solo necesitan más tiempo.

Cada colegio analiza el desarrollo de sus estudinates. Foto: Getty Images

Por otra parte, el fenómeno no solo se remite a los aspectos educativos; también aparece en el deporte y en la vida social. Los niños mayores dentro de su grupo suelen destacar más físicamente, asumir roles de liderazgo y recibir más oportunidades. Con el tiempo, algunas de estas diferencias se reducen, pero no desaparecen del todo.

Hay que recordar que en el sistema educativo del país se cuenta con normas, las cuales solicitan a los responsables definir rutas de atención para los menores que puedan tener dificultades en su proceso de aprendizaje o necesiten seguimiento de los mismos.