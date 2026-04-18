En medio de una conversación global dominada por el dinero, la productividad y el éxito material, algunas reflexiones siguen circulando décadas después de haber sido pronunciadas. No por novedad, sino por persistencia. En ese grupo aparece una frase atribuida a Steve Jobs, que vuelve a tomar fuerza en 2026 en distintos espacios digitales y medios.

La lección de vida que, según Steve Jobs, redefinió su visión del éxito: “No lo desperdicies”

El interés no es casual. La figura del cofundador de Apple ha sido constantemente reinterpretada, no solo por su impacto empresarial, sino por las ideas que dejó sobre trabajo, vida personal y prioridades. Su pensamiento ha sido retomado en múltiples contextos, muchas veces simplificado, pero también contextualizado a partir de entrevistas y registros históricos.

Reemplazar esta palabra demuestra una inteligencia emocional superior a la media, según Steve Jobs. Foto: Getty Images

En ese marco, una frase específica volvió a posicionarse: “Mis cosas favoritas de la vida no cuestan dinero. Está claro que el recurso más precioso que todos tenemos es el tiempo”.

La declaración no es reciente. Según registros, esta reflexión proviene de una entrevista concedida en 1985, cuando Jobs tenía 30 años, en un momento clave de su carrera tras el lanzamiento de la primera Macintosh. Es decir, no corresponde a una etapa final de su vida, sino a una fase temprana en la que ya definía su visión sobre el valor del tiempo.

El libro secreto de Steve Jobs, pocos sabían que lo releía cada año y fue clave en las creaciones de Apple

El contenido de la frase es directo y no admite ambigüedad. Jobs establece una jerarquía clara: el tiempo por encima del dinero. Esta idea se refuerza en otras declaraciones suyas, donde diferenciaba entre el valor de los objetos y el de las experiencias. “Nunca trabajó por dinero”, sino que lo veía como una herramienta para crear, no como un fin en sí mismo.

El planteamiento tiene implicaciones concretas. En términos prácticos, sugiere que el recurso verdaderamente limitado no es el capital, sino la disponibilidad de tiempo para decidir en qué se invierte la vida. Esta visión se conecta con otra de sus ideas recurrentes: la necesidad de no malgastar el tiempo en decisiones impuestas o ajenas.

Steve Jobs Foto: Fotos: tomadas de redes sociales

El contexto biográfico refuerza esa línea. Apple se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo bajo su liderazgo, lo que evidencia que su discurso no surge desde la carencia económica, sino desde la experiencia directa con el éxito material. La afirmación, en ese sentido, no es teórica, sino respaldada por trayectoria.

Además, su estilo de vida también fue citado como coherente con esa visión. De acuerdo con su biógrafo, Jobs vivía en una casa “completamente normal”, sin los excesos visibles de otros ejecutivos de su nivel. Este dato refuerza la consistencia entre discurso y práctica.