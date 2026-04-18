El deseo de comer al ver comida en redes sociales podría tener un efecto diferente: investigación revela algo inesperado

Un estudio liderado por la Universidad de Bristol sugiere que el consumo de contenido gastronómico en redes sociales no solo despierta antojos, sino que también podría ayudar a regularlos.

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“En este estudio, investigamos si la exposición visual a alimentos indulgentes y poco saludables reduce el consumo posterior y a través de qué mecanismos”, comenta la investigación publicada en ScienceDirect.

De acuerdo con la investigación, las personas que están a dieta pasan más tiempo viendo imágenes y videos de comida hipercalórica que quienes no restringen su alimentación, una conducta que podría funcionar como una especie de “gestión visual” del deseo.

La “exploración digital” como herramienta de autocontrol

La doctora Esther Kang, profesora de marketing y autora principal del estudio, explica que este comportamiento no es casual. Según la investigadora, quienes intentan controlar su alimentación podrían utilizar el contenido visual de comida como una forma de satisfacer el antojo sin necesidad de consumir el alimento real.

La investigación resalta que “al probar la saciedad intermodal como mediador, este trabajo contribuye a comprender cómo los medios visuales pueden utilizarse como una herramienta de autorregulación en lugar de un desencadenante de la sobrealimentación”.

Kang señaló que la saciedad intermodal ayuda a entender cómo lo visual puede regular el apetito. Foto: Getty Images

Los resultados respaldan esta hipótesis. Aunque los participantes en dieta dedicaban más tiempo a observar videos de alimentos poco saludables, cuando tenían acceso real a esos productos, tendían a consumir menos que quienes no seguían ningún plan alimenticio.

“Puede parecer contradictorio, pero nuestros hallazgos muestran que las personas, en particular quienes intentan controlar su dieta, pueden usar el contenido visual de comida como una herramienta de autorregulación”, afirmó Kang.

“En el entorno digital actual, donde ese tipo de contenido es muy accesible, esta interacción visual podría ofrecer una manera sencilla y no invasiva de apoyar los objetivos dietéticos”.

Cómo se diseñó la investigación con 840 participantes

El estudio involucró a 840 participantes de entre 19 y 77 años y combinó encuestas en línea con un experimento de laboratorio controlado.

En una de las pruebas, los voluntarios observaron videos cortos de postres de chocolate, tanto en versiones hipercalóricas como bajas en calorías. Las personas a dieta pasaron alrededor de un 30 % más de tiempo viendo las opciones más indulgentes. Sin embargo, cuando tuvieron acceso al chocolate real, consumieron significativamente menos que el grupo que no seguía dieta.

“Quienes estaban a dieta claramente adoptaron esta forma de ‘exploración digital’”, señaló Kang. “Y contrariamente a lo que cabría esperar, cuando tuvieron la oportunidad de comer chocolate de verdad, ejercieron mucho más autocontrol que quienes no estaban a dieta”.

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Pizza, papas fritas y decisiones alimentarias

En otro experimento, los participantes vieron videos de alimentos ultraprocesados como pizza y papas fritas, intercalados con opciones más saludables como ensaladas, yogur y batidos.

En este caso, las personas que seguían una dieta mostraron mayor atención hacia los contenidos menos saludables, llegando a pasar aproximadamente un 50 % más de tiempo viéndolos que quienes no restringían su alimentación.

Quienes restringían su alimentación pasaron cerca de un 50 % más de tiempo viendo contenido de comida poco saludable. Foto: Getty Images

“La pérdida de peso es un negocio enorme”, añadió Kang. “Nuestros resultados sugieren que podría existir una gran cantidad de material gratuito en línea capaz de ayudar a quienes intentan resistir sus antojos. Las imágenes quizás no reemplacen por completo el deseo de comer chocolate, pero podrían ayudar a reducir o evitar los excesos”.

*Con información de DW.