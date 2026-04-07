Científicos demostraron cuál es el límite de la visión humana: el secreto está en un solo cono

La capacidad de ver detalles con nitidez como leer letras pequeñas o reconocer un rostro a distancia no depende tanto de un trabajo colectivo de muchas células, como se pensaba, pues ahora una nueva investigación señala que el secreto está en una unidad mucho más pequeña: un solo cono en la retina.

El hallazgo, liderado por la University of Alabama at Birmingham y divulgado en la revista Nature Communications, replantea la forma en que se entiende la agudeza visual y revela hasta dónde puede llegar el ojo humano en términos de precisión.

Un límite marcado por lo más pequeño

Sabemos que los humanos vemos con mucho detalle (alta agudeza visual). Eso es gracias a una zona de la retina llamada fóvea, donde hay unos “sensores de luz” muy pequeños y apretados: los conos.

Durante años, la ciencia sostuvo que la claridad visual era el resultado de la suma de múltiples señales antes de que el cerebro interpretara la imagen, sin embargo, este estudio muestra que el punto máximo de definición estaría determinado por la respuesta de células individuales llamadas conos.

Estas estructuras, ubicadas en la retina, son las encargadas de captar la luz. En una zona clave del ojo la fóvea los conos se encuentran muy juntos y son extremadamente pequeños, lo que permite distinguir detalles finos. Pero esa cercanía también fija un techo: no se puede ver más allá de lo que permite la distancia entre ellos.

Los investigadores lograron observar cómo ciertas neuronas conectadas a estos conos procesan la información y lo sorprendente es que en muchos casos, esas neuronas responden a la señal de un solo cono, lo que sugiere que la resolución visual más alta posible nace de una única célula y no de una combinación.

“Para aprovechar al máximo esta matriz de conos, las neuronas de la retina y del núcleo geniculado lateral (NGL) deben tener centros de campo receptivo formados por un solo cono; sin embargo, estos campos receptivos nunca se han observado directamente”, señala la investigación.

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Cómo se probó este hallazgo

Para llegar a esta conclusión, el equipo analizó el funcionamiento del sistema visual en primates, utilizando herramientas avanzadas que permiten estimular y medir la respuesta de células específicas del ojo con gran precisión.

Al mapear estas respuestas, identificaron que las neuronas encargadas de transmitir la información visual funcionan en el límite físico que imponen los conos. Es decir, el ojo ya estaría operando al máximo de su capacidad natural incluso antes de que la imagen sea procesada por el cerebro.

Imágenes de la retina permitieron identificar los conos como puntos brillantes y ubicar zonas donde se registraron respuestas visuales. Foto: Nature

“Nuestros resultados demuestran que la agudeza visual originada en la fóvea está mediada por neuronas del NGL que operan en el límite de la separación entre los fotorreceptores de cono”, comentan en Nature Communications.

Este descubrimiento también ayuda a explicar por qué la calidad de la visión depende tanto de factores como el enfoque óptico. Si la imagen que llega a la retina no es nítida, ese pequeño margen que ofrece cada cono no puede aprovecharse al máximo.