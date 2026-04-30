El entorno obligó a las rayas a evolucionar con nuevos ‘ojos’: investigación enseñó el cambio para la supervivencia

Para muchas especies de rayas y mantas, la supervivencia en el océano no depende de la fuerza bruta, sino de la capacidad de engañar a quien las observa.

Comunidad científica, conmocionada tras descubrir a 2.500 metros de profundidad del océano seres vivos inimaginables

Un reciente estudio publicado en la revista Nature, analizó a 580 especies de batoidos ha revelado que la aparición de “ocelos” u ojos falsos en sus aletas no es un azar estético, sino una respuesta adaptativa sofisticada condicionada por el lugar donde viven y las armas que les faltan.

El “portafolio de defensa”: Compensar la falta de armas

La investigación introduce el concepto de “cartera de defensa”, sugiriendo que estos animales administran sus recursos evolutivos de manera estratégica. Se descubrió un intercambio funcional: las especies que poseen aguijones venenosos o la capacidad de emitir descargas eléctricas potentes rara vez desarrollan ocelos.

Las especies con veneno o descargas eléctricas suelen prescindir de “ojos” falsos. Foto: JLF ( b - d ), Amy Rowley ( f ), Andy Murch ( g - l )

Por el contrario, aquellas especies más pequeñas y vulnerables, que carecen de estas defensas mecánicas o químicas, han recurrido a la señalización visual como su principal herramienta de disuasión. En este sentido, los ocelos funcionan como un escudo visual que compensa la ausencia de armamento físico.

La luz solar como arquitecta del diseño

El entorno juega un papel determinante en este diseño evolutivo. Los científicos observaron que estas marcas llamativas son casi exclusivas de especies que habitan en aguas poco profundas y bien iluminadas, específicamente en la zona eufótica (hasta los 200 metros).

Estas marcas predominan en aguas poco profundas y con buena iluminación. Foto: Getty Images

Esto se debe a una lógica simple: para que una señal visual intimide a un depredador, este debe poder verla con claridad. En las profundidades abisales, donde la luz es inexistente, la inversión biológica en crear “ojos” falsos desaparece, demostrando que el diseño de la raya está intrínsecamente ligado a la visibilidad de su hábitat.

El camino de la mancha al ojo perfecto

La evolución de estos patrones no ocurrió de forma repentina, sino a través de una trayectoria por etapas. El estudio revela que los ocelos complejos (manchas con anillos concéntricos de colores contrastantes) evolucionaron gradualmente a partir de manchas más simples.

Este proceso también implicó una optimización numérica:

Reducción de cantidad: Los ancestros solían tener múltiples marcas esparcidas.

Los ancestros solían tener múltiples marcas esparcidas. Simetría bilateral: Con el tiempo, estas se redujeron hasta formar pares simétricos situados centralmente en las aletas pectorales.

Con el tiempo, estas se redujeron hasta formar pares simétricos situados centralmente en las aletas pectorales. Máxima eficacia: Se cree que un par de “ojos” grandes es mucho más efectivo para asustar o confundir a un atacante que muchas manchas pequeñas, ya que imitan mejor la mirada de un depredador mayor.

La investigación concluyó que: “Estos resultados demuestran que considerar múltiples defensas contra los depredadores puede explicar por qué las defensas emblemáticas, como las manchas oculares, aparecen en algunos grupos taxonómicos pero están notablemente ausentes en otros”.