Finanzas
Vecinos problemáticos: ¿Qué hacer si tiene uno y cómo lo protege la ley?
Esto es lo que debe saber si tiene problemas en su vecindario.
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4 de mayo de 2026 a las 12:11 p. m.
Tener vecinos problemáticos puede afectar la convivencia, pero existen rutas legales para resolver conflictos sin escalar la situación. Foto: Getty Images/Image Source
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