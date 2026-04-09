A partir de diciembre de 2026, los hombres elegibles en Estados Unidos ya no tendrían que inscribirse por su cuenta en el sistema de reclutamiento militar: el Estado lo haría automáticamente.

La medida, incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional, marca un giro relevante en la forma en que el país mantiene su base de posibles reclutas, aunque no implica el regreso inmediato del servicio militar obligatorio.

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¿Qué establece la Military Selective Service Act ?

La posibilidad de que Estados Unidos automatice el registro de jóvenes para un eventual reclutamiento militar ha rectivado el debate sobre el alcance real del llamado draf (reclutamiento militar obligatorio) en el país.

La medida, aprobada dentro de la legislación de defensa para 2026, establece que el gobierno federal integrará datos de distintas agencias para inscribir automáticamente a la mayoría de hombres entre los 18 y 25 años en el llamado Sistema de Servicio Selectivo.

Este sistema no es nuevo. Desde hace décadas Estados Unidos mantiene una base de datos de potenciales reclutas como mecanismo de contingencia para una emergencia navcional.

Aunque el servicio militar es voluntario desde 1973, la ley federal Military Selective Service Act exige que casi todos los hombres en ese rango de edad, incluidos ciudadanos, residentes permanentes e incluso algunos inmigrantes, se registren obligatoriamente.

El sistema ahor busca automatizar la inscripción del servicio militar Foto: Getty Images/iStockphoto

La diferencia clave radica en el “cómo”. Hasta ahora, el proceso recaía en el individuo, que debía registrarse al cumplir 18 años o enfrentarse a sanciones legales.

No hacerlo puede implicar multas, problemas para acceder a beneficios federales o dificultades en procesos como la ciudadanía.

Con el nuevo esquema, esta responsabilidad pasaría al Estado.

Según lo planteado por el propio sistema, la automatización busca mejorar el cumplimiento, reducir costos administrativos y eliminar la necesidad de campañas educativas para incentivar el registro.

JUST IN: 🇺🇸 Eligible males aged 18-25 will be automatically registered for US military draft starting December, 2026. pic.twitter.com/u586J68kRZ — Remarks (@remarks) April 9, 2026

Registro automático al Selective Service System: así avanza la nueva norma en EE. UU.

El Sistema de Servicio Selectivo (SSS), la agencia gubernamental que mantiene la base de datos de estadounidenses elegibles para el servicio militar,presentó el cambio de la norma de “registro automático”a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios el 30 de marzo.

Este cambio también responde a una realidad, pues las tasas de inscripción han venido disminuyendo en los últimos años, lo que preocupa a las autoridades encargadas de la planificación militar.

El registro automático no significa que Estados Unidos vaya a activar un reclutamiento obligatorio de inmediato.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que esa posibilidad “no forma parte del plan actual”, de acuerdo con declaraciones recogidas por el New York Post.

El país no tiene un draft activo en la actualidad, y cualquier activación requeriría la aprobación del Congreso y la decisión del presidente en un contexto de emergencia nacional.

En la práctica, el registro funciona como una base de datos.

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Si alguna vez se restableciera el servicio obligatorio, los nombres inscritos serían utilizados para seleccionar a los posibles reclutas mediante un sistema de sorteo y evaluación médica, física y moral.

En términos sociales, la medida podría tener un impacto significativo en comunidades migrantes.

La legislación vigente establece que muchos extranjeros que residen en Estados Unidos, incluidos solicitantes de asilo y personas sin estatus legal, también están obligados a registrarse, lo que ahora ocurriría de forma automática si cumplen los criterios.

Así, más que un retorno al servicio militar obligatorio, lo que se perfila para diciembre de 2026 es una modernización del sistema de registro.

Un cambio silencioso pero estructural que busca garantizar que, si alguna vez se necesitara movilizar tropas mediante reclutamiento, el Gobierno cuente con una base de datos completa, actualizada y lista para activarse.