Crece apetito extranjero por colegios colombianos: Ashmore adquiere institución educativa de Medellín

Tras adquirir en febrero pasado al bogotano Colegio Bilingüe Richmond, Ashmore Colombia acaba de anunciar la compra del 100 % del Lycée Français de Medellín, incluyendo sus activos inmobiliarios, como parte de la expansión de Legacy Schools, su plataforma de educación K-12 en el país, es decir, de formación desde kindergarten hasta el último grado de bachillerato.

La operación fue realizada a través de Ashmore Adean Fund III y Fondo Ashmore Andino III, dos de los fondos del inglés Ashmore Group plc, gestor de activos especializado en mercados emergentes, con más de 30 años de experiencia y 52.200 millones de dólares en activos bajo administración (al 31 de diciembre de 2025).

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El Lycée Français de Medellín fue fundado en 2015 y cuenta con una infraestructura moderna y con capacidad de expansión. Actualmente atiende a más de 600 estudiantes y se espera que en los próximos años gradúe su primera cohorte completa.

Es una institución educativa reconocida por su modelo trilingüe en español, francés e inglés, así como por sus estándares académicos y su pertenencia acreditada a la Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE), la red global de colegios franceses internacionales supervisada por el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia.

Una de sus principales características es que se trata de la única institución de su región que ofrece doble certificación: el diploma de bachiller colombiano y el Baccalauréat francés, una credencial reconocida internacionalmente que facilita el acceso de sus estudiantes a universidades en distintos países.

Según Ashmore, la adquisición representa un paso relevante dentro del crecimiento de Legacy Schools, una plataforma creada para agrupar instituciones educativas de alta calidad, manteniendo su identidad académica, sus valores y su relación con la comunidad.

Con esta estrategia, la firma busca impulsar el desarrollo institucional de largo plazo, fortalecer capacidades operativas y académicas, y promover impacto social sostenible a través de la educación. A esta plataforma también pertenece el colegio Liceo Pino Verde de Pereira.

Juan Pablo Fonseca, CEO de Ashmore Colombia. Foto: Ashmore Colombia

Juan Pablo Fonseca, presidente de Ashmore Colombia, afirmó que la llegada del Lycée Français de Medellín a Legacy Schools marca un hito en la expansión de la plataforma educativa de la compañía en Colombia. “Nuestro enfoque está en apoyar la próxima fase de crecimiento del colegio, preservando su identidad distintiva, sus valores y su modelo pedagógico”, señaló.

El Lycée Français de Medellín fue fundado por empresarios de la ciudad, con el propósito de combinar la tradición educativa francesa con una visión internacional y multicultural.

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Esta compra por parte de Ashmore Colombia, que administra activos por US$2.400 millones, con corte al 31 de diciembre de 2025, le da un respiro al sector educativo nacional, en especial en lo que respecta a los colegios privados, muchos de los cuales se han visto forzados a cerrar ante la fuerte caída de la natalidad en el país.

Legacy Schools se suma a otras cadenas de colegios colombianos con inversión inglesa como Redcol, que forma parte del grupo Cognita y que tiene instituciones como el New Cambridge School de Bucaramanga y el Colegio Santa Francisca Romana de Bogotá. También está Nord Anglia Education, dueño del colegio Rochester en Bogotá y Knightsbridge Schools International, KSI, que en 2012 llegó al país a través de la compra del antiguo Colegio La Candelaria, en Bogotá.