Bogotá implementará su primer catálogo de entretenimiento cultural y turístico

El próximo domingo 30 de noviembre cerrará inscripciones la convocatoria para integrar el primer catálogo de Oferta de Entretenimiento Cultural y Turístico de Bogotá.

Esta iniciativa que es liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Instituto Distrital de Turismo (IDT) busca reunir una selección de “experiencias únicas que reflejen el espíritu innovador, diverso y vibrante de la capital”.

“El catálogo será una vitrina para mostrar al mundo lo mejor del talento bogotano. Queremos que los empresarios aprovechen esta oportunidad para proyectarse internacionalmente, fortalecer su marca y ser parte activa del ecosistema turístico y cultural de la ciudad”, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

Por su parte, Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, agregó: “quiero invitarlos a hacer parte de esta gran iniciativa que impulsa el talento y la creatividad en torno a nuestra ciudad y nuestra región. Este catálogo es una plataforma que busca visibilizar las experiencias que logran hacer única a nuestra ciudad. Si su empresa hace parte de los sectores de la música, gastronomía, moda, arte, entretenimiento, turismo o el deporte, esta es una oportunidad para conectarse con nuevos mercados”.

Así puede postularse

Las empresas interesadas deben estar legalmente constituidas en Bogotá, contar con mínimo tres años de existencia, tener su registro mercantil renovado y cumplir con los requisitos establecidos en los términos de la convocatoria.

En Bogotá los viajeros, además de encontrar la infraestructura para trabajar de forma remota, tienen diversos atractivos para conocer. | Foto: Getty Images

La postulación se realiza a través de un formulario digital, en el que se debe incluir una descripción breve de la oferta y un video de presentación de máximo dos minutos que refleje el valor y la identidad de la experiencia.

Toda la información relacionada con esta convocatoria se encuentra disponible en catalogoentretenimiento.visitbogota.co.

El comité evaluador seleccionará las propuestas más innovadoras y con mayor potencial de impacto cultural y turístico, teniendo en cuenta criterios como calidad, sostenibilidad, visibilidad internacional y narrativa audiovisual.

“Las empresas seleccionadas harán parte de un catálogo digital que será difundido a nivel nacional e internacional a través de los canales de la CCB, y el IDT”, señaló el Instituto de Turismo.

El proyecto busca consolidar un portafolio de experiencias que representen los sectores de música, entretenimiento, moda, arte, gastronomía, turismo y e-sports, y que conecten con viajeros interesados en vivir la esencia cultural y artística de Bogotá.