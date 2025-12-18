Conciertos

Ciudades intermedias ganan protagonismo en la industria del entretenimiento en Colombia

La descentralización del entretenimiento se perfila como una de las grandes oportunidades para consolidar un ecosistema cultural más inclusivo y equilibrado en el país.

Redacción Economía
18 de diciembre de 2025, 6:09 p. m.
Según cifras de TaquillaLive, las ciudades distintas a Bogotá y Medellín registraron un crecimiento del 35% en ventas de boletería durante 2025,
Según cifras de TaquillaLive, las ciudades distintas a Bogotá y Medellín registraron un crecimiento del 35% en ventas de boletería durante 2025, Foto: TaquillaLive
Ciudades intermedias ganan protagonismo en la industria del entretenimiento en Colombia

