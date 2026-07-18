Cierres viales en Bogotá: cambios en la avenida NQS por construcción del Metro de Bogotá

La capital colombiana afronta uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos. Desde 2021 se construye el Metro de Bogotá, que busca conectar la ciudad de sur a norte en cerca de 30 minutos. Se espera que la construcción del proyecto finalice durante el primer trimestre de 2028.

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Sin embargo, con la construcción del proyecto, la ciudad ha tenido que modificar varios de sus corredores viales para avanzar en las obras. Por ello, es importante que conozca cuáles son los cierres viales que estarán vigentes durante este fin de semana.

Desde el pasado viernes 17 de julio y durante dos fines de semana adicionales entre julio y agosto, se implementará la reducción temporal de un carril para el tráfico mixto en el costado oriental de la carrera 30 (NQS), con el fin de permitir los trabajos en esta zona limítrofe entre las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño.

La reducción temporal de un carril en la avenida NQS busca facilitar los trabajos de construcción del Metro de Bogotá entre las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño. Foto: Colprensa

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Es importante que tenga en cuenta que la actividad y el cierre se realizarán en horario nocturno, desde los viernes a las 10:00 p. m. hasta los lunes a las 4:00 a. m.

Estos son los cierres:

En sentido occidental, de la avenida NQS o carrera 30 con calle 8 sur, el flujo vehicular hacia el sur no tendrá cambios.

En cuanto a la movilidad o tránsito en esta zona para los peatones, también se realizará el cierre del andén del costado oriental de la avenida NQS a la altura de la calle 8 sur, además del cierre sobre el costado norte de la calle 8 sur, entre la avenida NQS y la carrera 29C, durante las 24 horas.

Es importante que tenga en cuenta que deberá identificar los paraderos provisionales del SITP ubicados sobre la carrera 30, para que pueda tomar el servicio en este tramo mientras se realizan las obras.