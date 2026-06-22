Perder la tarjeta TuLlave no necesariamente significa perder el dinero que tenía cargado.

TransMilenio y TuLlave cuentan con un mecanismo que permite bloquear el saldo y recuperarlo posteriormente, siempre que el usuario tenga una tarjeta personalizada registrada a su nombre.

Composición Semana/ Alcaldía de Bogotá/ Getty Images

¿Qué hacer apenas se dé cuenta de la pérdida?

La recomendación de las autoridades es actuar de inmediato.

Cuando una persona advierte que perdió la tarjeta o fue víctima de un robo, debe reportar la situación para impedir que terceros utilicen el saldo disponible.

TransMilenio informa que el bloqueo de la tarjeta personalizada puede solicitarse a través de la línea de atención 601 482 4304, que opera todos los días entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.

La entidad aclara que el bloqueo no es instantáneo. El procedimiento se realiza al cierre de la operación del sistema, momento en el cual queda protegido el saldo que tenía la tarjeta reportada.

En información publicada por la Alcaldía de Bogotá, se señala que una vez efectuado el reporte, el concesionario de recaudo procede a bloquear la tarjeta y asegurar los recursos registrados en ella.

Después de realizar el reporte de pérdida o hurto, el usuario debe obtener una nueva tarjeta personalizada.

TransMilenio indica que el siguiente paso consiste en acercarse a un punto de personalización o atención autorizado para continuar con el proceso de recuperación del saldo.

Una vez validada la información del usuario, el dinero protegido puede ser trasladado a la nueva tarjeta.

La Alcaldía de Bogotá explica que el saldo contenido en la tarjeta bloqueada se transfiere al nuevo medio de pago.

Esto le permite al usuario continuar utilizando el sistema sin perder los recursos que había cargado previamente.

La recuperación del saldo solo está disponible para las tarjetas TuLlave Plus registradas a nombre del usuario. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Por qué vale la pena personalizar la tarjeta?

Aunque muchos usuarios siguen utilizando tarjetas básicas, las autoridades de movilidad insisten en la importancia de personalizar el plástico.

Además de la recuperación del saldo en caso de pérdida o robo, la tarjeta personalizada permite acceder a descuentos por transbordo y a la función de viaje a crédito cuando el usuario se queda sin dinero disponible.

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TransMilenio destaca que estos beneficios fueron diseñados para brindar mayor seguridad y flexibilidad a los pasajeros frecuentes del sistema.

La protección del saldo es uno de los más valorados, especialmente en una ciudad donde millones de desplazamientos se realizan diariamente mediante transporte público.

Si todavía utiliza una tarjeta básica, las autoridades recomiendan considerar la personalización.