Comuna Manrique de Medellín le dijo adiós a Sebastián, niño que murió en las inundaciones en el barrio Jardín: este es el balance

Las calles del barrio Jardín, en la comuna 3 - Manrique, en el nororiente de Medellín, siguen manchadas de color pantano.

Los habitantes de la carrera 32A, en inmediaciones de la cancha de fútbol, siguen limpiando los pocos enseres que pudieron salvar de la creciente en la quebrada La Máquina que el viernes santo cobró la vida de Sebastián de Jesús Valencia, un niño de cinco años perteneciente a una familia migrante venezolana.

Las exequias del pequeño fueron el domingo 5 en el Cementerio Universal, en medio de un doloroso adiós que le brindó la comunidad de esa vulnerable zona de Medellín.

Para Juan Barrera, vocero de grupos de ayuda del barrio, después de este luctuoso hecho espera que en la zona se tome conciencia sobre la responsabilidad que se debe tener al construir sobre las laderas de la ciudad.

“Esto se convierte en un jalón de orejas, cada vez construimos más en alto riesgo y uno se pregunta: ¿hasta dónde vamos con esto?”, le dijo Barrera a SEMANA.

Sebastián era hijo de una pareja de migrantes que vivía en una humilde vivienda de la zona que fue afectada por la creciente. El pequeño dormía en una habitación cuando uno de los muros cayó derribado por la borrasca, igual que el techo y el sedimento que arrastraba la quebrada.

Su papá y sus cuatro hermanos se salvaron porque estaban en otra zona de la vivienda cuando los sorprendió la creciente.

Organismos de socorro atienden múltiples puntos críticos tras una jornada de intensas precipitaciones. Foto: Alcaldía de Medellin

En el barrio, a pesar de que esperan que las cosas mejoren, aseguran que la incertidumbre continúa.

“Es un daño que lleva más de cuarenta años provocando inundaciones, si no se hace un arreglo definitivo nos vamos a seguir inundando, tenemos susto de que cualquier precipitación va a volver a inundar”, dijo Barrera.

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Según su testimonio, los vecinos perdieron 11 motos, dos taxis y tres vehículos particulares, todos usados para la búsqueda del sustento diario.

Por eso, esperan que las autoridades les brinden ayudas para recuperarse económicamente, salvar algo de esas pertenencias y de los demás enseres perdidos.

Yeferson Pulgarín, quien para los vecinos está vivo de milagro, se recupera en su casa. Él fue el protagonista de un video que circuló en redes sociales en el que se le ve cómo es arrastrado por el agua como un muñeco, hasta que sus vecinos hicieron una cadena humana para salvarlo. Él quería recuperar su moto.

“Yo salí, y cuando ya me asomé, ya estaba la quebrada desbordada, entonces lo primero que me imaginé fue la motico, entonces yo, cuando bajo las escaleras y me asomo a mirar la moto, cómo la quebrada era tan tan brava que me jaló, que me arrastró”, le dijo Yeferson al medio local Telemedellín.

“¿Qué me imaginé?, me imaginé la muerte, el sonido de las piedras. Eso sí, fue un milagro de Dios, agradecido a la vida, a la gente a la comunidad que me colaboraron”, añadió Yeferson.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), la emergencia pudo haber sido causada por la “obstrucción parcial del cauce natural debido a la acumulación de residuos sólidos y rocas”.

Eso “favoreció el represamiento y posteriormente se registró el colapso de muros en tres (3) viviendas, colapso parcial de cubierta en cuatro (4) viviendas y afectaciones por inundación con ingreso de lodos, sedimentos y escombros en un total de diecisiete (17) viviendas, generando pérdida de enseres”, explicó la entidad por medio de un comunicado.

En esa zona de Medellín recomendaron entonces evacuar 11 viviendas ubicadas en el límite entre los barrios Las Granjas y Oriente.

Los daños registrados también incluyeron el rompimiento de la placa vial y la inundación de aproximadamente siete cuadras en el entorno sur y occidental de la cancha de arena El Jardín.

Precisamente, el fin de semana, niños y padres de familia de las escuelas de fútbol que la usan, en colaboración con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Metropolitana limpiaron el lugar, algo que sembró esperanza entre los vecinos.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que fueron 28 familias afectadas, las cuales tuvieron que ser reubicadas en albergues o autoalbergues y pidió a la comunidad evitar arrojar basuras a las quebradas.

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“Una reflexión también a la comunidad: miren, por más capacidad hidráulica que aumentemos en diferentes quebradas en la ciudad, si la gente sigue tirando basura… Hemos sacado más de seis camionados, seis volquetadas de basura: colchones, escaparates, bicicletas, inodoros, llantas, las quebradas no son botaderos de basura”, dijo el Alcalde.

“Cuando llegan esas aguaceros torrenciales, pero además las quebradas están llenas de basura, también ocurren las tragedias”, agregó.

Y recordó que su administración está invirtiendo 683.000 millones de pesos en los programas Mi río y Mis quebradas para gestionar emergencias como esta, que cobró la vida de Sebastián de Jesús Valencia, un pequeño de cinco años.