A la polémica por las supuestas interceptaciones a la campaña de Abelardo de la Espriella, tras una revelación del presidente Gustavo Petro, el exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, se anticipó a señalar que el presidente incurrió en una imprecisión al hacer sus denuncias.

Wilmar Mejía confirma interceptaciones y habla del error que cometió Petro: “Ligera imprecisión”

Para Mejía, el mandatario se equivocó al advertir que la información fue producto de la inteligencia, cuando realmente era una “orden judicial”. La “corrección” del exfuncionario de la DNI arranca, según investigadores de la Fiscalía consultados por SEMANA, con un error de primer semestre en derecho.

“El procedimiento correcto es que un fiscal ordena la interceptación contando con los motivos fundados necesarios, y un test de proporcionalidad, debidamente planteado; se monitorean las comunicaciones por el tiempo que consideren necesario y luego de terminado el proceso de interceptación y cuando ya no se requiere más la escucha de esa línea”, señaló el investigador.

La explicación, de acuerdo con las fuentes consultadas por SEMANA, surge de una publicación que Wilmar Mejía hizo en sus redes sociales en la que advierte que las interceptaciones son producto o resultado de la orden de un juez, cuando, de acuerdo con los expertos, las interceptaciones obedecen a criterios específicos y exclusivos de los fiscales a cargo de los procesos.

“Hoy nos dimos cuenta porque un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos y el presidente @petrogustavo, receptor de información de todo tipo y de distintas fuentes, se entera y la divulga con una ligera imprecisión: en vez de escribir ‘orden judicial’, escribió ‘información de inteligencia’, dijo Mejía en sus redes sociales.

Lo otro que se anticipa, de acuerdo con los investigadores consultados, es que el mismo Mejía confirma que hay en curso una investigación en la que se ordenó la interceptación de comunicaciones al candidato presidencial, un asunto de enorme relevancia, principalmente cuando se trata de proteger la información.

“La interceptación de comunicaciones es un acto discrecional de la Fiscalía General de la Nación, autónomo del fiscal de cada caso… Interceptar comunicaciones, no requiere orden previa ni autorización de un juez de la República”, explicaron las fuentes que hablaron con SEMANA.

La interceptación de comunicaciones es un acto discrecional de la Fiscalía. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado que efectivamente se adelanta una investigación que vincule al candidato presidencial y que, como parte de la misma, se ordenarán interceptaciones a sus comunicaciones.