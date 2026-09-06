Calor en Colombia: estos son los municipios que registraron temperaturas superiores a los 38°C en las últimas horas, según Ideam

En su reporte más reciente de condiciones meteorológicas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que varios municipios del país registraron elevadas temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados.

Durante la jornada del sábado 5 de septiembre, el municipio de Saldaña, en Tolima, tuvo la más alta: 39.6. Le siguió Fredonia, Antioquia (39.4); Natagaima, Tolima (39.2); Valledupar, Cesar (39.0); Villavieja, Huila (38.6); Ambalema, Tolima (38.6); Urumita, La Guajira (38.4).

Adicionalmente, Barrancabermeja, en Santander, tuvo su registro histórico más alto de septiembre: 37,4.

Ideam alerta por deslizamientos en Colombia tras las intensas lluvias: estas son las zonas en riesgo

Entretanto, los municipios que reportaron temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados fueron Paipa (2,6), Duitama (3.8) y Toca (4.4), todos en Boyacá.

Pronóstico de lluvias para las próximas horas

En relación con las lluvias, el Ideam señaló que en las próximas 24 horas se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, “con algunos acumulados importantes de precipitación en sectores del occidente y noroccidente del territorio colombiano, así como en algunos sectores de las regiones Amazónica y Orinoquía”.

Los principales acumulados de lluvia por departamentos se esperan en el sur de La Guajira, Magdalena, sur del Atlántico, norte de Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, occidente de Valle del Cauca, occidente de Cauca, centro-occidente de Nariño, norte de Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Caldas, oriente de Arauca, oriente de Vichada, Meta, occidente de Casanare, Caquetá, oriente de Putumayo, Vaupés, Guainía, Guaviare y oriente de Amazonas.

El inesperado vínculo entre volcanes y fenómeno de El Niño que Max Henríquez encontró tras estudiar 50 años de desastres

Altas temperaturas y lluvias en agosto

Durante el pasado mes de agosto, el Ideam identificó con datos preliminares que 48 municipios, ubicados en 17 departamentos, registraron altas temperaturas llegando en algunos casos a sus máximos mensuales históricos.

Cesar, Risaralda y Norte de Santander fueron los departamentos con los mayores registros en agosto. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cesar, Risaralda y Norte de Santander fueron los departamentos con los mayores registros.

Cesar tuvo los datos más altos. Las estaciones de Pailitas y Valledupar alcanzaron temperaturas de hasta 42,9 °C.

En cuanto a las precipitaciones, 13 municipios de 9 departamentos registraron acumulados de lluvia significativos. La incidencia de las ondas tropicales que ingresaron por el Caribe favoreció la ocurrencia de lluvias en diferentes zonas del país.

Los municipios que registraron mayor acumulación de lluvia son Magüí Payán (Nariño), Villagarzón y Puerto Leguízamo (Putumayo) e Ibagué (Tolima).

Quibdó, Chocó, registró el mayor acumulado de lluvia del mes: 198,7 milímetros de precipitación en un periodo de 24 horas, el pasado 28 de agosto.

Y el día más lluvioso del mes fue el domingo 16 de agosto, con un acumulado total nacional de 9.665 mm.