Prepárese: Ideam advierte por aumento de lluvias entre el 19 y 21 de agosto en varias zonas del país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su pronóstico para los próximos días y anticipó cambios en las condiciones meteorológicas de varias regiones del país. De acuerdo con la entidad, las precipitaciones tendrán un incremento especialmente entre el jueves 20 y el viernes 21 de agosto, debido al tránsito de la onda tropical número 38.

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La situación genera especial atención en algunos de los territorios que resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. En particular, el Ideam señaló que Chocó y el centro y occidente del Valle del Cauca podrían continuar registrando lluvias de consideración, mientras que en otras zonas del país se espera una reducción de las precipitaciones.

Miércoles 19 de agosto

Para el miércoles se espera una disminución de las lluvias en las regiones Caribe y Andina. En contraste, las precipitaciones podrían aumentar en diferentes sectores de la región Pacífica, la Orinoquía y la Amazonía.

Las lluvias más fuertes se pronostican en el golfo de Urabá, el suroccidente de Córdoba, el occidente y norte de Antioquia, el occidente de Risaralda, el oriente de Boyacá, Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

También existe posibilidad de lluvias en sectores de Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Amazonas, Vaupés y Guainía. Adicionalmente, el Ideam prevé una disminución de las temperaturas en algunos puntos de Boyacá y Cundinamarca.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su parte, se espera una reducción de la nubosidad, aunque podrían presentarse algunas lluvias de menor intensidad.

Jueves 20 de agosto

El panorama cambiaría el jueves con la llegada de la onda tropical número 38, fenómeno que favorecería un aumento de las precipitaciones frente a la jornada anterior.

Las lluvias podrían presentarse en buena parte del territorio nacional, con especial incidencia en sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se esperan precipitaciones en departamentos de la Orinoquía y Amazonía.

Ese día también aumentaría la posibilidad de vientos fuertes en la media y alta Guajira, así como en los piedemontes llanero y amazónico. En el occidente del mar Caribe colombiano, el Ideam pronostica vientos de hasta 20 nudos, equivalentes a unos 37 km/h, acompañados de un oleaje que podría alcanzar los tres metros.

Viernes 21 de agosto

Para el cierre de la semana, las precipitaciones podrían intensificarse principalmente en el norte de la región andina, el centro y norte de la región pacífica y el oriente de la Amazonía.

Además de las lluvias, existe probabilidad de tormentas en sectores de Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Arauca.

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En contraste, se prevé una reducción de las precipitaciones en Magdalena, Cesar, el sur de La Guajira, el suroriente de Cundinamarca, Meta, Vichada y Casanare.

El Ideam mantiene especial atención sobre las condiciones meteorológicas en las zonas afectadas por el terremoto, debido a que las lluvias pueden representar una dificultad adicional para las labores de recuperación y atención de la emergencia. Por ello, la entidad recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales y atender las alertas emitidas por las autoridades locales.