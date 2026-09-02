Nuevo concurso de notarios: tema central entre el presidente De La Espriella y la Corte Suprema

SEMANA supo que un nuevo concurso para nombrar notarios de manera rápida y con plenas garantías, ha sido uno de los principales temas al interior de las reuniones que ha sostenido el presidente Abelardo De La Espriella con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El nuevo gobierno tendrá que enfrentar el colapso que provocó la Presidencia de Gustavo Petro, quienes debían adelantar un concurso para entregar notarías por mérito, pero terminó convirtiéndose en un enredo que ahora tendrá que destrabar De La Espriella.

La feria de las notarías: el tatequieto que le quiere poner el Gobierno De La Espriella a esa polémica práctica

Esta revista conoció que los magistrados de la Sala Plena le han pedido al jefe de Estado que se ponga al frente para iniciar un nuevo proceso de concurso para notarios en todo el país.

Aunque el tema solo ha sido socializado en medio de esos encuentros entre el Ejecutivo y la Rama Judicia, el concurso dependería en su mayoría de la voluntad que demuestre el Gobierno para proceder con esta convocatoria de notarios en Colombia.

Esas peticiones aparecieron después de la liquidación anticipada del contrato que hubo con la universidad a cargo del proceso, la finalización del millonario acuerdo por fallas tecnológicas y vacios documentales, y hasta las decisiones que tomó la Contraloría y el Consejo de Estado para suspender provisionalmente el concurso por aparentes irregularidades de planeación y falta de consulta.

Por eso es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente De La Espriella y su ministro de Justicia, Iván Cancino, se han reunido en varias oportunidades para estructurar una propuesta conjunta que permita destrabar esa situación que tiene frenado el concurso de notarios en el país.

Este jueves 3 de septiembre, el presidente de la República volverá con el ministro Cancino al Palacio de Justicia, para reunirse con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, donde posiblemente volverá a aparecer la preocupación detrás del concurso de notarios que aún no se ha hecho.

El Gobierno De La Espriella tendrá que analizar la viabilidad de esa iniciativa teniendo en cuenta que en el pasado concurso se reservaron cerca de 8.000 millones de pesos. Para eso será indispensable revisar la partida presupuestal que financiará ese nuevo concurso de méritos, pero también se deberá analizar la necesidad que hay de garantizar la carrera notarial.

Ante de salir de la Presidencia, Gustavo Petro generó toda una polémica en el país por el nombramiento de varios notarios en interinidad y provisionalidad que fueron nombrados antes de acabar su mandato. Uno de esos casos fue el del excongresista Inti Asprilla, a quien la Gobernación de Cundinamarca le suspendió el nombramiento por petición del Ministerio de Justicia.